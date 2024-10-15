مهند مجدي يجتمع مع «رجال يد الأهلي»

عقد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال وسيدات» بالنادي الأهلي، المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية المقامة في المغرب، اجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي والجهاز الفني والطبي والإداري قبل ختام منافسات دور المجموعات من البطولة.



‏‎وأشاد بما قدمه الفريق خلال الفترة الماضية بداية من برونزية كأس العالم والفوز التاريخي على برشلونة الإسباني، وكذلك تصدره مجموعته في بطولة إفريقيا، وطالب الفريق بمواصلة سلسلة الانتصارات وضرورة الحفاظ على بطولة إفريقيا والعودة باللقب إلى القاهرة لإسعاد جماهير الأهلي.

‏‎وأكد للاعبين أن الفريق عليه الاستعداد جيدا للمواجهات القادمة في الأدوار الإقصائية وعدم التهاون في المباريات، مشددا على ثقته التامة في الفريق وقدرته على التتويج بلقب إفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي.