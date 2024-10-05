موعد مباراة النصر والعروبة في الدوري السعودي

يستضيف النصر السعودي نظيره العروبة على ملعب استاد الأول بارك، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الريان القطري بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة من 5 مباريات حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 دون أي خسارة.

ويبحث النصر بقيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، عن مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري بعد الفوز على الوحدة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الماضية.

وفي الجانب الأخر يحتل العروبة المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراتين.

موعد مباراة النصر والعروبة..

وتنطلق مباراة النصر والعروبة اليوم السبت، في تمام السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتنقل قناة SSC EXTRA 1 HD المباراة بين النصر والعروبة وأسندت القناة التعليق على المباراة لـ عبد الله الحربي.