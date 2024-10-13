استغاثة عاجلة من عمر كمال لشيخ الأزهر: لو ده حرام مش هعمله تاني (فيديو)

استغاثة مطرب المهرجانات عمر كمال بشيخ الأزهر الشريف، ليحسم الجدل حول ما يتعرض له من انتقادات بسبب الغناء، حيث يزعم البعض إن الله عز وجل لن يقبل منه أي أعمال خيرية بسبب امتهانه الغناء، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره غبر حسابه الشخصي بمنصة "تيك توك".

عمر كمال يتسغيث بشيخ الأزهر: هل ربنا مش هيقبل مني الخير اللي بعمله عشان فلوسي حرام؟

أعرب عمر كمال عن استيائه الشديد من انتقادات الجمهور وتعليقاتهم السلبية التي يتلقاها منهم بشكل دائم، مشيرًا إلى أن حالته النفسيته تسوء يومًا بعد يوم، لكونه لم يعرف إذا كانت أمواله حرام أم حلال لأنه يحصل عليها من الغناء.

لمشاهدة الفيديو كاملًا اضغط هنــــــــا

عمر كمال

وأضاف مطرب المهرجانات: "تعبت نفسيًا من كلام الناس اللي بتقول إن ربنا مش هيقبل مني الخير اللي بعمله عشان فلوسي حرام، أنا عايز شيخ من الأزهر يرد عليا ويقول لي إذا كنت غلطان ولا لأ".

عمر كمال: أنا فاتح أكتر من 50 أو 60 بيت ولو أنا غلطان هبطل أعمل خير تاني

وأردف: "لو أنا غلطان هبطل أعمل خير تاني بالرغم إني شايل مسؤولية فرقتي وعيلتي كلها، وفاتح أكتر من 50 أو 60 بيت غير الناس اللى حواليه شايل مسوؤليتها، أنا مش بعمل فيديوهات خالص بره الغناء والكلام ده كله عمري ما عملت فيديو في الخير أو أطلع تريند في الخير أو أعمل حاجة خير وأطلع عليها تريند وأركب عليها مبحبش كده، أنا مقتنع الخير في السر ده ربنا بيكرم عنه أضعاف اللي في العلن".

عمر كمال عبر تيك توك

واستكمل عمر كمال: "ربنا كرمنى عشان علاقتى بيه كويسة، لكن تعبت من الناس نفسيًا جامد أوي وعايز أي شيخ من الأزهر يطلع يرد عليا أي حاجة بعملها في حياتي، بعمل ايه غلط أنا بروح أعمل فرح أو أغني في حفلة تخرج عمري ما طلعت قلت في حياتي إني بساعد أو بعمل خير لحد".

عمر كمال

واختتم عمر كمال استغاثته قائلًا: "طب أنا فلوسي حرام الناس اللي بتنتقد بقى عملت إيه في حياتها ساعدت ناس أو دفعت فلوس عمليات أو دفعت إيجار لحد، أنا بعمل كل ده ومش بطلع أتكلم في الخير".

آخر أعمال عمر كمال

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال المطرب عمر كمال الفنية، أغنيته " إحنا البلد"، وهي من كلمات مصطفى الجن، وألحان حسن إش إش، وتوزيع أشرف البرنس، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراج حسام مجدي.