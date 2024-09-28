فوز باحث بمركز بحوث الصحراء في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلن الدكتور على عبد العزيز مدير مشروع حقن التربة بمركز بحوث الصحراء فوز مشروع أستخدام تكنولوجيا حقن حبيبات السلت والطين المشحون بالعناصر الكبرى والصغرى لتحسين الخواص الطبيعية والكيميائية للأراضى الصحراوية ضمن فئة المشروعات فئة المشروعات المتوسطة في الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لعام ٢٠٢٤ ممثلا عن محافظة مطروح .

وتم عقد مؤتمر للإعلان عن نتائج المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات الاسكندرية و البحيرة و مطروح. والذى حضره الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وقاموا بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة فى الـ٦ فئات.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكريم الدكتور علي عبد العزيز الأستاذ المساعد بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية ورئيس مشروع حقن التربة الرملية بالسلت والطين بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة لفوز المشروع المقدم منه فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فئة المشروعات المتوسطة على مستوى محافظة مطروح لما كان له الأثر البالغ والملموس في اظهار محافظة مطروح بالمظهر المشرف.

و يعد هذا المشروع من المشروعات الخضراء الذكية الصديقة للبيئة والذى يعزز تطبيقه العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كما ان هذه التكنولوجي حاصله علي براءة أختراع تحمل (رقم 31153) تحت عنوان (تركيبة من معقد غروي عضوي معدني مشحون بالعناصر الكبرى والصغرى تحقن لمعالجة التربة الرملية) . من اكاديمية البحث العلمى لذا تعد هذه المبادرة فرصه هامه لجذب المستثمرين لتطوير هذا المشروع بجميع تكنولوجياته المختلفة من فئة المشروعات المتوسطة الي فئة المشروعات الكبري مما يؤهله مستقبلا ان يصبح من أهم المشروعات القومية فى مجال أستصلاح الاراضى الصحراوية لتوطين منتج محلى فى مصر.