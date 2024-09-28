عمر : سلة الاتحاد تستعد للبطولة العربية بقوة وزعيم الثغر ملك اللعبة

قال الكابتن أحمد عمر المدير الفني للفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري" ان نادى الاتحاد استعد بقوة للبطولة العربية وبداية الموسم من خلال المشاركة فى مباريات السعودية وكذلك كأس الوحدة بأبوظبى والذى نجح الفريق الفوز بالبطولة "

وأشار عمر قائلا " بطولة الوحدة كانت إعداد جيد للفريق، حيث كانت لدينا رغبة في خوض مباريات تجريبية قبل البطولة العربية، وذلك من أجل التعرف على السلبيات والإيجابيات للوقوف عندها، بالإضافة إلى تجانس العناصر الجديدة التي تعاقدنا معها، مثل المحترف الأمريكي وياسين عبد الوهاب، خاصة بعد تعثر المفاوضات مع نادي أهلي طرابلس الليبي بشأن إنضمام محمد السعدي لزعيم الثغر قبل البطولة العربية".

وأضاف: "نجحنا في تحقيق معظم أهدافنا خلال بطولة أبو ظبي، من خلال المباريات، وإرتفاع المستوى الفني للفريق، ولا يتبقى لدينا سوى ثلاث أيام من قبل البطولة العربية، التي هدفنا التتويج بها".

وتابع: "بطولة الوحدة كان عددها أقل من البطولة العربية، ولكن كان هناك تركيز شديد من بعض الفرق، مثل فريق الحكمة اللبناني الذي كان مكتمل الصفوف وتعثر في مباراة واحدة أمام فريق الكويت الكويتي، وأيضاً الأخير كان متميز، بالإضافة إلى فريق الفتح المغربي بطل الدوري المغربي، وسوف يشارك في بطولة Bal".

وإختتم تصريحاته قائلاً: "البطولة العربية سوف يكون عددها أكبر من بطولة أبو ظبي، وأعتقد أن يكون هناك فرق لديها طموحات لتقديم مستوى جيد، ويجب علينا أن نكون في أتم الاستعداد لهذه المرحلة".