محافظ مطروح يكّرم أسرة شهيد الواجب "فارس الجراري"

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الخميس بتكريم أسرة شهيد الواجب فارس مفتاح الجراري الذى توفي أثناء إنقاذه لسيدة من الغرق بأحد شواطيء المحافظة.

يأتي هذا تقديراَ و عرفاناً لما قدمه الشهيد من مثل ونموذج يحتذى به في التضحية والفداء والشجاعة لإنقاذ حياة إنسان من الغرق.

جاء ذلك بحضور العمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعمدة سلامة الجراري والعمدة قاسم الجراري ووالد وشقيق وخال الشهيد.

ووجه محافظ مطروح خالص تعازيه لأسرة الشهيد، مع الإشادة بالعمل البطولى والإنسانى لإبن محافظة مطروح والذى يعكس شهامة وأخلاق أهالى المحافظة، داعيا الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

محافظ مطروح يتفقد مقر كلية السياحة والفنادق بحي الشروق

وفي سياق آخر تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، مقر كلية السياحة والفنادق بحى الشروق بالكيلو 7، وذلك ضمن جولته التي شملت عدد من المصالح الحكومية، والمدارس والمخابز للوقوف على سير العمل بها.



جاءت زيارة محافظ مطروح للكلية لمتابعة إستكمال أعمال استلام المبنى وتهيئته كنواة لجامعة الأزهر الشريف بمحافظة مطروح، تمهيدا لبدء اعمال الصيانة والتجهيزات وفرش المبنى.

وخلال جولته وجه محافظ مطروح مدير الأبنية التعليمية ومديرة الإسكان بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بجامعة الأزهر لسرعة وضع المقايسات والرسومات لأعمال التعديل من إنشاء سور ورفع كفاءة للمبنى، وكذلك أعمال توسعة المدرسة الثانوية الفنية الفندقية بالمساحة الخالية الملحقة بالمدرسة مع الاستغلال الأمثل لها

رافق المحافظ خلال تفقده لمقر كلية السياحة والفنادق، لجنة جامعة الأزهر والمشكلة برئاسة محمد عبد الخالق مرسى - أمين عام الجامعة وعضوية إبراهيم حسين خضر - مدير عام الشئون القانونية، والمهندس محمد ماجد حسن عبد العال مدير عام الشئون الهندسية جامعة الأزهر، وهشام محمد أحمد سلامة - مدير إدارة شئون المقر، ومحمد قاسم الدسوقي - مدير عام رعاية الطلاب، ومريم عبد الله غباشي - مسئول إدارة المشروعات الاستثمارية ومنسق الملف، وإبراهيم حسين خضر - مدير عام الشئون القانونية، والمهندس محمد ماجد حسن عبد العال مدير عام الشئون الهندسية جامعة الأزهر، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة هدى عبدالرحمن مدير مديرية الإسكان والمهندس طارق عبدالله مدير فرع هيئة الأبنية بمطروح.