رئيس مياه القناة: انطلاق استعدادات استقبال فصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، علي انطلاق استعدادات استقبال موسم فصل الشتاء، وذلك لمواجهة السيول والأمطار، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة الي تطهير بالوعات الصرف الصحى وشنايش تصريف الأمطار، وانتشار السيارات والمعدات في الأماكن المخصصة لها بالشوارع والميادين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جاري ضمن خطة استعداد فصل الشتاء مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح، بالإضافة الي تواجد مديري الإدارات والمناطق علي مستوى محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، فى كافة قطاعات الشركة، منها التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والمعامل" .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، البدء في تطهير كافة الشنايش، وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، وإجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات كثيفة لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، لتكون جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" .

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه جاري أيضا مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة الي استمرار أعمال الملس والتطهير لجميع الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحي، بمحافظات القناة، مضيفا أن شركة محافظات القناة بدأت بالفعل الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بمراجعة جميع المعدات الخاصة لاستقبال فصل الشتاء.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تشكيل فرق متخصصة من مهندسي ومشرفي وفنيو وعمال الشركة بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالاشتراك مع الحملة الميكانيكية لتدريب علي التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أي أزمات خلال موسم فصل الشتاء مع تشكيل فرق للمتابعة علي جميع المحطات المياه والصرف الصحي وقطاع المعامل والشبكات، وانتشار سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار.