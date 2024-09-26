صدفة فى لقاء المواطنين بالقليوبية تكشف عن مسئول جمعية علية خمسة أحكام تنفيذية

كشفت الصدفة خلال اللقاء الاسبوعى للمهندس ايمن عطية محافظ القليوبية بالمواطنين للاستماع اليهم والاطلاع على شكاوى المواطنين وبحثها على طاولة الاجتماع فى وجود كل اطراف المشكلة من الجهاز التنفيذى بالمحافظة عن رئيس جمعية علية قائمة احكام بالسجن واجبة النفاذ .

فمن بين شكاوى احد المواطنين الذى يرئس احدى الجمعيات الاهلية وتعمل فى مجال النقل وسيارات الميكروباص لنقل الركاب .. جلس مسئول الجمعية امام المحافظ والدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبدالله عاشور السكرتير المساعد وباقى القيادات التنفيذية بالمحافظة واعضاء مجلس النواب وصال وجال وعرض اوراق وخطابات لاحصر لها وفى كل كلماته وجملة المنمقة والتى تشير الى انه كان مستعد جيدا لهذا اللقاء الى حد ان المشاركين فى اللقاء كادوا ان يصدقو مايقال خاصة انه كان يمهر كل اهام صاغه جيدا بخطاب اما ارسله للتضامن الاجتماعى او استقبله من التضامن .

على طاولة الاجتماع كانت تجلس مسئولة التضامن الاجتماعى بالقليوبية دون ان تعلق او ترد على كلمة واحدة مما قالها فى حديثة المطول وعندما انتهى فقط طبقت ورقة ووضعتها امام محافظ القليوبية والجميع عينه مثبته على تلك الورقة وزادت حدت الاستغراب اكثر عندما تغيرت ملامح المحافظ ولانه ليس سريع الغضب او سريع الحكم على الاشياء قام من مكانه وسلم الورقة للسكرتير المساعد وهمس فى اذنه بشيئ لم يسمعه احد وخرج السكرتير المساعد ومعه مسئولة التضامن وظل المحافظ مستمرا فى الاستماع الى مسئول الجمعية الا ان ملامحه تشير لشيئ ما ثم عاد اليه السكرتير المساعد واومئ برأسة عندها ابتسم المحافظ وقال لمسئول الجمعية " انا لو مكانك امشى " وطلب منه الانتظار فى الحجرة المجاورة لمنحة فرصة للاتصال بالمستشار القانونى لاخذ رأية طبقا لطلب مسئول الجمعية .

وكانت المفاجئة ان مسئول الجمعية عليه عدت احكام وسبق حبسة خمسة عشر عام الى ان سدد اموال الجمعية التى كان يرأسها وقتها وتركها وانشأ جمعية اخرى هى ما كان يتحدث عنها ولدية اكثر من خمسة احكام مدرجة لدى تنفيذ الاحكام .

ماسبق يكشف ان ليس لكل مدعى حق حق ومثل هذه النماذج اما انه يشوه فكرة الجمعيات الاهلية .. واما ان يأخذ حق غيره بالباطل ويستهلك وقت وجهد المسئولين فى الباطل كان اولى به اخرين .