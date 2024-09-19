الخميس 19 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

شاهد.. أحدث صور لشقق "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار

شقق سكن لكل المصريين
شقق سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، أحدث صور لعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة.

جاء ذلك خلال جولة المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز، لتفقد عددٍ من الوحدات نموذج ٩٠ مترا لوحدات المرحلة الخامسة والمرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وبحسب بيان الوزارة، فأنه تم وجارِ تنفيذ حوالي ٩٠ ألف وحدة سكنية مقسمة على ثلاث مناطق (أ – ب - ج) بمنطقة غرب المطار على مساحة ٣٠٠٠ فدان، كما تابع رئيس الجهاز أعمال الزراعة وتخطيط الشوارع وتنسيق الموقع العام.

وفي سياق متصل، عقد المهندس محمد عبد المقصود، اجتماعاً موسعاً مع تحالف الشركات المنفذة لمشروع محطة معالجة الصرف الصناعي لمتابعة الموقف التنفيذي والتأكيد على أهمية المشروع كونه عاملاً مهماً لتنمية المنطقة الصناعية الجديدة والمقامة على مساحة ١١ ألف فدان، والتي شهدت إقبالاً كبيراً في استقطاب المستثمرين والراغبين في إنشاء مصانع جديدة.

كما تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز  أكتوبر الجديدة للإسكان والمرافق، مشروع محطة رافع وخزان المياه سعة ٢٠ ألف متر مكعب، والمغذي للمنطقة الصناعية ومنطقة " سكن لكل المصريين "، حيث تم الانتهاء من المشروع وجارٍ تنفيذ أعمال الاختبارات النهائية تمهيداً لدخول الرافع الخدمة في الأيام المقبلة، كما تم الاجتماع بالشركة المنفذة وجهة الإشراف على مشروع تنفيذ ترفيق المنطقة اللوجيستية والمقامة على مساحة ٤٠٠ فدان، للوقوف على الموقف التنفيذي وإزالة أي معوقات تؤثر على البرامج الزمنية للمشروعات.

وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، الشركات المنفذة بزيادة عدد العمالة بالمشروعات ودفع معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز مع الالتزام بجودة المواصفات القياسية.

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