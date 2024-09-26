محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيز ورفع كفاءة سكن الطلاب 

تفقّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال رفع كفاءة سكن الطلاب بالمبنى الإداري التابع للمحافظة بمدينة الخارجة، للوقوف على مدى جاهزية المبنى لاستقبال الطلاب.

جاء ذلك بحضور حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والمهندس جهاد متولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت التعليمية.

وخلال جولته شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال خلال الأيام القليلة المتبقية قبل بدء العام الدراسي الجامعي، لاستيعاب كثافة الإقبال من الطلاب على بيوت الطلبة.

وفي سياق آخر تابع محافظ الوادي الجديد سير العمل بوحدة المعدات الثقيلة بالمحافظة، موجها بمتابعة أعمال الصيانة الدورية للمعدات الثقيلة الموجودة بوحدة المعدات المركزية التابعة للمحافظة؛ لضمان كفاءة خدمتها وحسن استغلالها في الأعمال الجاري تنفيذها.

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك بمؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ومن جانب آخر شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بمؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في نسختها الثالثة على مستوى محافظات (الوادي الجديد و أسيوط والبحر الأحمر)، والذي عُقد بديوان عام محافظة أسيوط، بحضور اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، و الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث، وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة.

وخلال المؤتمر استعرضت "مجدي" في كلمتها جهود المحافظة في دعم المشروعات الخضراء على مدار الدورات الثلاث للمبادرة، وتوفير المناخ الملائم للتوسع في مشروعات استدامة الموارد والحفاظ على البيئة، من خلال خطط المحافظة الرامية نحو إحلال الطاقة النظيفة والمتجددة ،وزيادة الرقعة الزراعية و الاستخدام الرشيد للموارد و المقومات الطبيعية المتاحة. كما أشارت إلى تميز مشروعات المحافظة المشاركة بالمبادرة وتحقيقها مراكز متقدمة في الدورات السابقة، موجهةً الشكر والتقدير للجنة التنفيذية بالمحافظة؛ لجهودها المتميزة خلال مراحل التقديم والتقييم.

هذا وشهد المؤتمر إعلان المشروعات الفائزة على مستوى المحافظة والبالغ عددها 16 مشروعًا من إجمالي 194 مشروع متقدم بفئات المبادرة الست، تمهيدًا لتصعيدها للمنافسة على أفضل 18 مشروعًا على مستوى الجمهورية، والتي تشارك في فعاليات قمة المناخ COP29 بدولة أذربيجان.