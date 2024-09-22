في إطار مبادرة "بداية".. ندوات توعوية للمزارعين بمطروح 

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح قافلة زراعية شاملة، في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك بالإشتراك مع جامعة مطروح.

بداية جديدة لبناء الإنسان

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، باستمرار المتابعة اليومية لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.

وخلال القافلة الزراعية تم عقد عدة ندوات فى مجالات مختلفة لرفع الوعي للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية فى إطار مبادرة بداية

كما تم عمل قافلة زراعية بالإشتراك مع مركز البحوث الزراعية وذلك لعقد عدة ندوات فى مجالات مختلفة لرفع الوعي للمزارعين ومربى الثروة الحيوانية فى إطار مبادرة بداية.

وقامت الإدارة الزراعية بسيوة بتنفيذ ندوة حقلية عن أهمية عمليات الخدمة المتكاملة بمحصول النخيل للحصول على منتج خالى من الأتربة والإصابات الميكانيكية مما يساعد المزارع على التسويق الجيد للمحصول، كما نظمت الإدارة الزراعية بالحمام ندوات إرشادية عن طرق الخدمة المختلفة بمحصول السمسم وطرق حصاده.

محافظ مطروح يتابع تنفيذ فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

وفي سياق متصل تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الجهات المشاركة فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان وذلك خلال أسبوعها الأول بالتعاون بين جميع الجهات المشاركة وفق لخطة عمل وبرنامج زمنى يستهدف الوصول الى جميع المناطق.

وفي هذا السياق قامت منطقة مطروح الأزهرية، في أول أيام العام الدراسي الجديد، بتعريف الطلاب بالمبادرة الرئاسية حيث شهد طابور الصباح بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز كلمة تعريفية للطالبات عن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، ومشاركة الأزهر الشريف ببرامج ومبادرات متنوعة تنمي مهارات الطلاب والمعلمين، وتؤكد عمق رسالة الأزهر المجتمعية، وبيان أثرها في تقدم البشرية ورقيً الحضارة الإنسانية.

كما نظمت مديرية الصحة بمطروح فى ضوء نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين ندوة بمستشفى الأطفال التخصصى للتوعية بأضرار وخطورة التنمر على الأطفال وخاصة ذوى القدرات الخاصة ضمن أعمال مبادرة فخامة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الانسان.

وفى مديرية الشباب والرياضة قامت لجنة من الإدارة المركزية للأداء الرياضي والإدارة العامة للموهبة والبطل الاوليمبي بزيارة ومتابعة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي لعبة ( الجودو)، كما شارك أعضاء مكتب قادرون باختلاف ومركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمديرية الشباب والرياضة بمطروح بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتعاون مع طلائع الشباب والرياضة بسيوة و مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطروح تم تنظيم ندوة توعية سياحية لنشر ثقافة تقبل الأخر وحسن التعامل مع الاختلافات الثقافية بين الشعوب.