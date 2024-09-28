محافظ الإسكندرية ونائب وزير الصحة يتابعان معدلات تنفيذ مبادرة الـ"1000 يوم الذهبية"

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية الطبية بالمحافظة وعلى رأسها مبادرة "الــ 1000 يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، والتي أصبحت مشروعًا قوميًا يستهدف حل القضية السكانية، وبناء الإنسان المصري، مما يسهم في خلق جيل صحي قادر على مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين

وقال الفريق أحمد خالد، إن الإسكندرية هي أول محافظة نفذت المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية"، وحققت معدلات تنفيذ متميزة بها، مثمنًا دور وزارة الصحة وجميع الجهات المعاونة الفعال في دعم القطاع الطبي، والارتقاء بجميع الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية.

وأكد محاف الإسكندري أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية وتذليل كافة العقبات لتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحقيق أكبر استفادة للمواطن السكندري وخاصة بالمناطق النائية.

وتناول اللقاء، الحديث عن استعدادات محافظة الإسكندرية لاستضافة "اليوم العالمي للمدن" في 31 أكتوبر 2024، حيث أكد السيد الفريق أحمد خالد على التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتكثيف التجهيزات والاستعدادات لاستقبال هذا الحدث العالمي، وإظهار الإسكندرية بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

والجدير بالذكر أن مبادرة "الـ 1000 يوم الذهبية" تهدف إلى حل قضية السكان بشكل جذري من منظور حق الطفل في الرعاية المتميزة طوال الألف يوم الأولى من عمره والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين، بالإضافة إلى توعية الأسرة بالمفاهيم الصحية مثل: أهمية التباعد بين الولادات وأهمية الرضاعة الطبيعية، وأيضًا تقليل عدد الولادات القيصرية غير الضرورية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتغذية الصحية للأم خلال فترة الحمل، وكيفية الاهتمام بالطفل خلال 1000 يوم الذهبية.