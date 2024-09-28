"دولا" أحدث التدعيمات في صفوف الحمام

أعلن مجلس إدارة نادي الحمام عن خامس صفقاته بفترة الإنتقالات الصيفيه بالتعاقد مع محمود احمد " دولا" مدافع كيما أسوان السابق لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع دولا بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة كابوريا على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قد إجتاز الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات الماضية ووقع على عقود الإنتقال رسمياً لصفوف الفريق المطروحي.

وقام عون خالد المدير الإداري بقيد اللاعب في قائمه الفريق بعد حسم الصفقة استعدادا للموسم الجديد.

يذكر أن الفريق المطروحي قد أعلن التعاقد مع أربع صفقات من قبل وهم : شريف صقر لاعب سبورتنج، وأحمد نظير لاعب الزرقا، وأحمد عادل "زيكا" لاعب شرم الشيخ، وأسامه كاميني حارس دمنهور إستعدادا لإنطلاقه الدوري بمواجهه الهلال في التاسع من أكتوبر القادم.