بدء فاعليات مؤتمر الاعلان عن المشروعات الخضراء الذكية فى محافظات شمال الصعيد بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم اليوم بدء فاعليات مؤتمر توزيع جوائز الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات شمال الصعيد "الفيوم- بنى سويف- المنيا" ، والذي يقام فى احد الفنادق على شاطئ بحيرة قارون الفيوم. ويشهد الحفل تتويج عدد من المشروعات والشركات والمبادرات التي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.

الفائزين فى المسابقة

حضر الحفل الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف والدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم وبلال حبشى نائب محافظ بنى سويف والدكتور محمد محمود ابو زيد نائبا عن محافظ المنيا والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم واحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم .

حصدت العديد من الشركات والمؤسسات الفيومية جوائز تقديرية في مختلف فئات المسابقة، مما يؤكد ريادتها في مجال المشروعات الخضراء. من أبرز الفائزين: شركة الفيوم للنقل الذكي، والفارس للتنمية الزراعية، وشركة كفوف، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية المستدامة.

أولت المسابقة اهتمامًا خاصًا بمشروعات التنمية المستدامة المتعلقة بالمرأة، حيث فازت عدة مبادرات ومشروعات تسعى إلى تمكين المرأة ودعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ.

يأتي هذا الحفل ليؤكد على التزام محافظة الفيوم بتحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر. كما يعكس اهتمام القيادة المحلية بدعم المبادرات الشبابية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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