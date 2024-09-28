محافظ الفيوم يتابع أعمال تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي بعددٍ من القرى

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة أعمال تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بعددٍ من قرى المحافظة ضمن مشروع "القرض الأوروبي"، وكذا مناقشة كافة الآليات والإجراءات اللازمة لتلافي معوقات تنفيذ الأعمال، والتأكيد على تسريع وتيرة العمل لاستكمال كافة المشروعات والانتهاء منها في مواعيدها المقررة، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عمر ناصر نائب مدير وحدة تنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي بالشركة، والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتك" المشرف على تنفيذ البرنامج، ورؤساء مراكز الفيوم وطامية وأبشواي وسنورس، وممثلين عن قطاعات الكهرباء، والآثار، والحماية المدنية، وكافة الجهات ذات الصلة.

معدلات التنفيذ

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مع مسئولي الجهات المعنية بتنفيذ مشروع توسعات الصرف الصحي بقرى المحافظة، الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع من محطات أو شبكات، ونسب ومعدلات التنفيذ، والجداول الزمنية المقررة للانتهاء من كافة المشروعات التي يشملها البرنامج، بالقرى والمناطق المستهدفة، لخدمة المواطن الفيومي.

كما استعرض رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة عمل المشروع، ومعوقات تنفيذ بعض الأعمال بعددٍ من القرى المستهدفة، سواء أعمال تنفيذ شبكات أو محطات، وفي هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، بضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والجهات المعنية وتوحيد الجهود، لسرعة تلافي أية معوقات، مؤكداً علي تسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة.

وأوضح "الأنصاري"، أن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتوازي مع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بهدف المساهمة فى إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وتحسين جودة المياه التيةتصب فيها، مع تطوير البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي داخل حيز المشروع، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة كبرى في الارتقاء بكافة القطاعات على المستويين الخدمي والتنموي بمختلف محافظات مصر.

وأكد محافظ الفيوم، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بالمناطق الأكثر احتياجاً، جنباً إلى جنب مع تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع العام على المواطنين، لافتاً إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها لن تدخر جهداً في توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، مؤكداً أن القادم أفضل من خلال الارتقاء بالريف المصري.

جدير بالذكر، أن مشروع توسعات منظومة الصرف الصحى بمحافظة الفيوم، يشمل تنفيذ شبكات صرف صحى في عدد 56 قرية وعزبة، بإجمالى خطوط انحدار تبلغ نحو 500 كم بأقطار مختلفة، وما يقارب 150 كم من خطوط الطرد، كما يشمل عدد 48 محطة رفع بقدرات مختلفة، بالإضافة إلى إنشاء عدد 8 محطات معالجة مياه صرف صحى بتكنولوجيا حديثة بإجمالي سعة 105 ألف متر مكعب/يوم، وذلك بتمويل بقيمة 300 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية وإعادة الإعمار بالاتحاد الأوروبي، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال بنهاية عام 2026.

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