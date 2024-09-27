السبت 28 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكونجولية التعاون في الصحة والزراعة والطاقة

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديموقراطية "تريزا كايكوامبا"، اليوم، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

اتفق الوزيران على مواصلة جهود تطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، ودفع التبادل التجاري، والتعاون في مجالات الصحة، والزراعة، وبناء الكوادر، من خلال خبرات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والبرامج المتخصصة في مختلف جوانب سلام، والاستفادة من القدرات المتوفرة لدى البلدين على نحو يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تم بحث إمكانية مساهمة مصر في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الحيوية للدولة الكونجولية في مجالات الطاقة والبنية التحتية على ضوء الخبرات والامكانيات المتوفرة لدى كبرى الشركات المصرية ذات الاختصاص، وكذلك مناقشة أهم القضايا ذات الصلة بأولويات دول القارة.

وأكد الوزير أهمية تكثيف الجهود والعمل المشترك بهدف دفع أجندة التكامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

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