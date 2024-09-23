غدا.. شمال الصعيد يعلن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

يعقد فى الفيوم صباح غد الثلاثاء مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمحافظات شمال الصعيد، في دورته الثالثة، وذلك فى احد الفنادق على ساحل بحيرة قارون ، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

الانصارى يلتقى المواطنين ويستمع لمطالبهم…

من جهه اخرى عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، و جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، و سعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و أحمد محمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، و رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، ومدى إمكانية منحهم معاشات تكافل وكرامة، فضلاً عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة للفئات الأكثر احتياجاً تعينهم على مطالب الحياة.

وفي هذا الإطار وجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير معاش لأحد الشباب تم بتر ساقه نتيجة تعرضه لحادث، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير طرف صناعي له، كما وجه بتسليم كرسي متحرك لطفلة مصابة بشلل في ساقيها، وتكليف إحدى الجمعيات لتوفير بعض المستلزمات المكتبية وآلة تصوير لمحل أحد الشباب من ذوي الهمم.