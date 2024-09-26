تكريم المشاريع الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالبحر الأحمر

شاركت نائب محافظ البحر الأحمر ماجدة حنا ، اليوم الخميس، مؤتمر المحافظات بأسيوط لإعلان المشروعات الخضراء الذكيةالفائزة بالدورة الثالثة 2024 وتكريم اصحاب المشروعات الفائزة على مستوى محافظات البحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد.

بحضور محافظ أسيوط اللواء دكتور هشام ابو النصر، كما حضر أعضاء اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية من محافظة البحر الأحمر أيمن سلطان والمهندس سعد فتحى من الديوان العام و ابراهيم يوسف من جهاز شئون البيئة .

واعربت نائب محافظ البحر الأحمر، عن سعادتها بمشاركتها للاحتفاء بهذه المشروعات الرائدة التي تعكس التزامنا الجماعي بالحفاظ على بيئتنا وتعزيز الاستدامة في مختلف قطاعات المجتمع.

وأكدت أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي خطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في حل التحديات البيئية، المشاريع التي تكرمها اليوم ليست فقط ابتكارات متميزة، بل هي دليل على التزامنا بمواجهة التغيرات المناخية وحماية مواردنا الطبيعية، كما تفتح أفاقاً جديدة نحو مستقبل اقتصادي أخضر ومستدام، وفى النهاية وجهت التهنئة لجميع الفائزين متمنية لهم المزيد من التقدم والنجاح.

وتشمل المشروعات الفائزة بمحافظة البحر الأحمر فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة مشروع " Blutech Nova "‏

بناء نظام متكامل على شواطئ الفنادق والمنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر باستخدام الذكاء الاصطناعي Al وإنترنت الأشياء IOT وعلوم الروبوتات، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية الغير هادفة للربح مشروع" استدامة الشعاب المرجانية وتعزيز قدرتها على مجابهة التغيرات المناخية"، ومشروع" نحل المانجروف NEITH معيد النحل والعسل" فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة .

وخلال الدورة الثالثة للمبادرة لعام 2024 تم اختيار 3 مشروعات فائزة تم تكريمهم خلال المؤتمر اليوم بمحافظة أسيوط . حيث تقدم 78 مشروعا عبر منصة المشروعات، ونجح منها 8 مشروعات في الوصول للتقييم النهائي، فيما تم استبعاد 5 مشاريع.

والمؤتمر يأتي استكمالا لجهود الدورة السابقة لعام 2023 التي شهدت تكريم عدد من المشروعات البيئية والتنموية الرائدة. والتي ساهمت في تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية بالمحافظات الثلاثة، ويكون تمهيدا لاختيار الفائزين على مستوى الجمهورية .

و في إطار الدورات السابقة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم تنفيذ العديد من المشروعات التي تركت أثراً كبيراً في تحسين البيئة وتعزيز التنمية المستدامة بمحافظة البحر الأحمر

حيث أنه في الدورة الثانية لعام 2023، تم تقديم 79 مشروعا، من بينها مشاريع هامة مثل مشروع محطة رياح خليج السويس بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع الحفاظ على

الشعاب المرجانية من التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطوير محاور المشاة باستخدام أنظمة ري ذكية في مدينة الغردقة.

كما شهدت الدورة الأولى من المبادرة تكريم مشروعات متميزة مثل زراعة الجوجوبا على مياه الصرف الصحي المعالجة، والذي حصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، ومشروع "تورنيشن" الذي قدم حلول مبتكرة للطاقة المتجددة والمياه والغذاء، وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية، و هذه المشروعات لم تساهم فقط في الحفاظ على البيئة.

ولكنها لعبت دورا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤكد على أهمية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات.