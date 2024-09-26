محافظ مطروح يتفقد مجمع المخابز الآلي بحي الشروق

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال جولة مفاجئة مجمع المخابز الآلي التابع للمحافظة بحى الشروق بالكيلو 7 للوقوف مدى كفاءة التشغيل وجودة الخبز المنتج.

خلال جولته تفقد محافظ مطروح خط الانتاج بداية من مرحلة العجن وتقطيع العجينة ووزنها مع الالتزام بالأوزان المقررة قبل وبعد الخبز، مروراً بسير التسخين.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين مدير المخبز والمكتب الفنى الهندسى وشركة الغاز في ضبط معدل ضخ شبكة الغاز بالخط بما يعمل على مزيد من جودة الخبز والحفاظ على جودته، طما اطمأن محافظ مطروح من المواطنين على جودة المنتج.

محافظ مطروح يتفقد عدد من المدارس ويقدم هدايا أدوات مدرسية لطلاب رياض الأطفال.

وفي سياق آخر تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس عدد من المدارس بمدينة مرسي مطروح للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وعدم وجود أى معوقات، يرافقه عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق عبدالله مدير عام فرع الأبنية التعليمية بمطروح، ومجدى المنشاوى مدير إدارة مرسي مطروح التعليمية.

حيث تفقد محافظ مطروح كلا من مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين ،ومدرسة السادات الابتدائية والمدرسة الثانوية الفنية الفندقية وذلك بالكيلو ٧ بمدينة مرسي مطروح.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لجميع الطلاب والطالبات و العاملين بقطاع التعليم ببدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً على أن التعليم هو أولى خطوة في بناء الإنسان بل والوطن مع خلق جيل متعلم وواعى ومستنير قادر على بناء المستقبل.

وحرص محافظ مطروح على حضور الطابور الصباحي بمدرسة مصطفى أمين هيبه الإعدادية بما تضمنه من إذاعة مدرسية والنشيد الوطنى موجها بأهمية تنوع أخبار الإذاعة بين أخبار مصر وأخبار المحافظة، مع حث الطلاب على زيادة المعرفة و التفوق الدراسي، كما تابع محافظ مطروح خلال الجولة مستوى الطلاب وشرح المدرسين ومدى الاستيعاب.

كما قام محافظ مطروح بتوزيع هدايا أدوات مدرسية على عدد من طلاب فصول مرحلة رياض الأطفال بمدرسة السادات الابتدائية وإهداء مصاحف لعدد من معلمى الفصول.

وتفقد محافظ مطروح مدرسة الثانوية الفنية الفندقية ومتابعة ورش التدريب للطلاب ومدى اكتساب خبرات عملية تساعدهم على مواكبة سوق العمل .

الجدير بالذكر أن مدارس محافظة مطروح تستقبل هذا العام عدد 187945 طالب بعدد 891 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، و يدخل هذا العام عدد 17 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة بإجمالى عدد 255 بتكلفة إجمالية نحو 180 مليون جنيه، و الانتهاء من إجراء صيانة عاجلة وشاملة لعدد 28 مدرسة بمدن المحافظة وقراه والعمل على تقليل الكثافات بالفصول لإتاحة الخدمة التعليمية اللائقة لابنائنا الطلاب.

ووجه محافظ مطروح لمديريه التربية والتعليم بضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من حسن سير العملية التعليمية وانضباط جميع المدارس بمدن ومراكز المحافظة والتزام القائمين بالعملية التعليمية بالقرارات والتعليمات الوزارية فى هذا الشأن، مع متابعة رؤساء المدن والمراكز لمحيط المدارس ورفع أى إشغالات و تكثيف حملات النظافة للحفاظ على الشكل الحضارى، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.