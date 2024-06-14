نشرة التوك شو.. مفاجأة حول واقعة صفعة عمرو دياب وحرارة قياسية منتظرة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

أكدت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، أن العقوبات على روسيا ليست جديدة، مضيفة: “هناك عقوبات مفروضة على موسكو منذ زمن الاتحاد السوفيتي ولم ترفع حتى اللحظة”.

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أستاذ علوم سياسية: تضييق الغرب على روسيا سيؤثر على باقي دول العالم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده لن تتراجع عن دعم أوكرانيا، مضيفًا: “سنمد كييف بالذخائر وسندرب قواتها”.

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بايدن: لن نتراجع عن دعم أوكرانيا وسنحاسب روسيا على أفعالها (فيديو)

أكد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، توقيع بلاده أقوى اتفاق أمني مع أمريكا منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي.

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رئيس أوكرانيا يكشف تفاصيل الاتفاق الأمني مع أمريكا (فيديو)

علقت الإعلامية أميرة بدر على واقعة صفع المطرب عمرو دياب لشاب حاول التقاط صورة معه خلال أدائه لأغانيه في إحدى حفلات الزفاف على المسرح في أحد الفنادق الكبرى.

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مفاجأة جديدة عن بطل واقعة صفعة عمرو دياب.. وإعلامية: "الهضبة بقى بتاع فئة معينة"

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر نجحت في تشكيل ضغط على مستوى الرأي العام الإقليمي والرأي العام العالمي عبر تسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية، سواء كان استمرار التغطية الاعلامية للممارسة الاجرامية الإسرائيلية وبلورة هذه الممارسات في ضوء نقاشات على مستوى ثنائية الاطراف أو متعدد الأطراف.

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سياسي: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة بفلسطين ولا تخشى محكمة العدل (فيديو)

أكد أبوبكر باذيب باحث في الشأن الاستراتيجي، إنه يوجد ارتباط بين صعود اليمين المتطرف في الانتخابات بأوروبا مع إدانة هانتر نجلي الرئيس المريكي جو بايدن.

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باحث: إدانة نجل بايدن أحد أسباب صعود اليمين المتطرف بأوروبا (فيديو)

وجه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصائح لمن لم يستطع الحج هذا العام، موضحًا: “حجوا من بيوتكم بالأعمال الصالحة، مستشهدا بالآية الكريمة: ”ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".

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أمين الفتوى يوجه نصائح لمن لم يستطع الحج: حجوا من بيوتكم (فيديو)

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة في ظل الموجة الحارة التي تضرب البلاد. الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من وصول البلاد لدرجة حراراة قياسية خلال الساعات المقبلة

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الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من وصول البلاد لدرجة حراراة قياسية خلال الساعات المقبلة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحروب ليس بالعتاد العسكري فقط وإنما بالإحباط للمعنويات وإحباط الخطط والاستراتيجيات، مستشهدا باليابان التي تعرضت للدمار بسبب القنبلة الذرية، لكنها قاومت وأصبحت قوة اقتصادية كبرى اليوم.

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أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تحاول جاهدة التأكيد على المرجعية الشرعية والقانونية في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجانب المصري دائما يشير إلى أن غياب المرجعية القانونية يؤدي إلى الفوضى والخراب والدمار.

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خبير يكشف عن دور مصر في التحركات العالمية تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، ملامح التعديل الوزاري الجديد المقرر إقراره عقب عيد الأضحى المبارك.

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القائمة اكتملت وأسماء ملء السمع والبصر ستختفي.. مفاجأة عن طبيعة الوزراء الجدد (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن المجتمع الدولي يعيش حالة من التخاذل تجاه الجرائم التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

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د. وجدي زين الدين: الشعوب عرت المجتمع الدولي وكشفت تخاذله

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن سبب التضارب في بنود المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن يرجع إلى أن المعلن يختلف عن المكتوب، وهو ما تعترض عليه فصائل المقاومة الفلسطينية.

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وجدي زين الدين: أمريكا تعيش حالة شيزوفرينيا تجاه حرب غزة.. ونتنياهو يقود إسرائيل للهاوية

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن مصر على مدار تاريخها تهتم بالقضية الفلسطينية، وبلغت ذروة الاهتمام عقب السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنها تؤدي دورًا مهما يتمثل في منع تصفية القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات بلا توقف إلى سكان قطاع غزة.

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د. وجدي زين الدين: أمريكا تتسبب في إفشال مقترحات مصر لوقف حرب غزة

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن الولايات المتحدة تضع العراقيل أمام المفاوضات لأن نيتها الحقيقية هي تصفية القضية الفلسطينية لصالح “الكيان الصهيوني”.

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د. وجدي زين الدين: الاحتلال حول معبر رفح الفلسطيني إلى "كباريه"