بكري: “كل فرد يوعي أسرته الرئيس السيسي مش هياخد من البلد حاجة”

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحروب ليس بالعتاد العسكري فقط وإنما بالإحباط للمعنويات وإحباط الخطط والاستراتيجيات، مستشهدا باليابان التي تعرضت للدمار بسبب القنبلة الذرية، لكنها قاومت وأصبحت قوة اقتصادية كبرى اليوم.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن منصات التواصل الاجتماعي تشهدا منشورات تدمر معنويات المصريين، من خلال ترويج السلبي بالباطل عبر أدوات التكنولوجيا الحديثة؛ لكسر الإرادة وانعدام الأمل وترويج الفتن.

وتابع مصطفى بكري قائلا: هناك محاولات من البعض في طعن الحكومة قبل تشكيلها، معلقين: «كلهم زي بعض.. واللي جاي أسوأ.. وماشيين في طريق مسدود»، منوها أن هؤلاء يسعون لإخراس كل صوت يدعوا للأمل والتفاؤل.

وتسائل مصطفى بكري قائلا: هل البلد بتغرق ومش هتعدي من أزمتها؟، وارد بأن مصر في ملف مثل الزراعة فقدت الدولة عدة أراضي بسبب الزحف العمراني والاعتداء على الأراضي وقلة المساحات المزروعة، لتعود المشروعات الزراعية مرة أخرى في مشروع مثل مستقبل مصر والدلتا وتوشكى وغيرهم.

واستكمل قائلا: قدرة الكهرباء كانت 31.1 ألف ميجا وات، واليوم وصل إنتاج الكهرباء لـ 58 ألف ميجا وات والأزمة الواقعة بسبب نقص الغاز والمازوت المعنيين بالتشغيل للمحطات والحكومة ملتزمة بحل تلك المشكلة، بالإضافة إلى نجاح الدولة في ملفات عدة مثل القضاء على العشوائيات، وتطوير قطاع السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومرض فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، والمطارات الجديدة ومشروعات التعليم والصحة والصرف والطاقة المتجددة.

وواصل مصطفى بكري قائلا: لو فضلنا نتكلم عن كل مشروع اتعمل في مصر مش هنخلص، عندنا أمل في الحكومة الجديدة أننا نشوف تغيير حقيقي، والرئيس السيسي مش واخد من البلد حاجة، وهدفه الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي بسياسة تناطح وتتمسك بالقضية الفلسطينية، كل فرد مسئول يوعي أسرته.