بايدن: لن نتراجع عن دعم أوكرانيا وسنحاسب روسيا على أفعالها (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده لن تتراجع عن دعم أوكرانيا، مضيفًا: “سنمد كييف بالذخائر وسندرب قواتها”.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي: "سنحاسب روسيا على الأفعال التي اقترفتها في أوكرانيا، وسنمنح جزءا من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا".

وأوضح أن هدف الاتفاقية التي وقعتها مع زيلنسكي تعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وردع أي هجوم، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى أوكرانيا.

اتفاقية أمنية بين أمريكا وأوكرانيا

وقع الرئيسان الأمريكي والأوكراني جو بايدن وزيلينسكي اتفاقية أمنية لمدة 10 سنوات لتعزيز الدفاعات الأوكرانية.

تمثل الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وكييف جسرا لانضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف الناتو.