وجدي زين الدين: أمريكا تعيش حالة شيزوفرينيا تجاه حرب غزة.. ونتنياهو يقود إسرائيل للهاوية

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن سبب التضارب في بنود المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن يرجع إلى أن المعلن يختلف عن المكتوب، وهو ما تعترض عليه فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف زين الدين خلال لقائه الأسبوعي مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن إسرائيل لا تنوي الوصول إلى حل نظرًا لتعنت الإدارة الأمريكية التي تعيش في انفصام بين التصريحات التي ترضي الناخب الأمريكي المعارض للجرائم التي تحدث في غزة وما يحدث على الأرض.

وأشار إلى أن أمريكا تعيش حالة من “الشيزوفرينيا” بين خطاب موجه للداخل وموجه للأمة العربية وسط غياب إرادة حقيقية لوقف الحرب، منوهًا إلى أن إسرائيل تستخدم حرب القتل والتجويع ضد سكان قطاع غزة بشكل ممنهج، مردفًا: “نتنياهو يقود إسرائيل نحو الهاوية، ولديه قناعة بأن وقف الحرب هو بداية محاكمته”.

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تفتقدان لآلية تنفيذ تجبر إسرائيل على تنفيذ التعليمات والأوامر التي تتعلق بوقف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن أمريكا تعيش حالة من التخبط وتصدر التصريحات لإرضاء الناخب الأمريكي، وأن هناك حالة عدم رضا عام في الولايات المتحدة تجاه سياسات إدارتهم وكذلك حالة من الرفض لإجراءات اليمين المتطرف في إسرائيل.