نشرت فيديو على فيس بوك.. ضبط المتهم بالتعدي على فتاة داخل ميكروباص

القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على المتهم بالتعدي على فتاة أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بالطريق في البساتين، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

ضبط المتهم بالتعدى على فتاة داخل ميكروباص

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً قيام شاب بالتعدى على فتاة أثتاء استقلالها لسيارة ميكروباص بالطريق في البساتين، وبفحص الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد المتهم والقبض عليه "مقيم بمحافظة القليوبية" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الفتاة نشرت منشورر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تستنجد فيه بالأجهزة الأمنية للقبض على المتهم بالاعتداء عليها، وقامت بتسجيل فيديو له وحررت محضر داخل قسم شرطة البساتين وسرعان ما قامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه.