الموجة الحارة.. الأرصاد تحذر من وصول البلاد لدرجة حراراة قياسية خلال الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة في ظل الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

وتابع: «تتعرض البلاد لموجات متتالية من الطقس شديد الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، من المعتاد أن تسجل البلاد في نهاية مايو وبدايات يونيو أعلى درجات حرارة من كل عام حتى يبدأ فصل الصيف في 21 يونيو، لكن في السابق الموجة شديدة الحرارة كانت لا تتعدى 5 أيام على الأكثر وهو ما تغير مع التغيرات المناخية»، مردفا «وجود مرتفع جوي خلال هذه الفترة وهو ما يسمى بالقبة الحرارية يعمل على زيادة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى منخفض الهند لذلك شهدت تسجيل أعلى درجة حرارة في أسوان الأسبوع الماضي والتي وصلت 51 درجة».



وواصل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد «ذروة درجة الحرارة اليوم والجمعة والسبت حيث تتراوح في الصعيد ما بين 45 و48 درجة في الظل، و43 بالقاهرة»، ناصحا بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر بالإضافة إلى ضرورة تناول مياه بشكل كبير.