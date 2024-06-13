د. وجدي زين الدين: الشعوب عرت المجتمع الدولي وكشفت تخاذله

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن المجتمع الدولي يعيش حالة من التخاذل تجاه الجرائم التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

ولفت زين الدين خلال لقائه الأسبوعي مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الشعوب عرت المجتمع الدولي وسياساته، وعليهم الضغط بشكل قوي حتى تتحق مطالبهم بوجود عالم تحترم فيه الحقوق والأرواح.

وضع العراقيل

وأكد أن الولايات المتحدة تضع العراقيل أمام المفاوضات لأن نيتها الحقيقية هي تصفية القضية الفلسطينية لصالح “الكيان الصهيوني”.

وأشاد، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الدولية لغزة والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، أول أمس، وحمل إسرائيل فيها المسئولية الكاملة إزاء ما يحدث من جرائم في قطاع غزة.

وشدد على أن إسرائيل تضع في نيتها تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان قطاع غزة وسط تأييد من أمريكا، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يعيش “كارثة إنسانية” في الوقت الحالي نتيجة حرب التجويع من خلال منع إدخال المساعدات.

واستنكر رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وسط الحاجة الماسة إليه لتمرير المساعدات، كاشفًا أن جنود قوات الاحتلال الموكل إليهم السيطرة عليه حولوه إلى “ملهى ليلي وكباريهات”، مرددًا: “كارثة بكل معنى الكلمة”.

شيزوفرينيا أمريكية

ولفت إلى أن سبب التضارب في بنود المقترح الذي عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن يرجع إلى أن المعلن يختلف عن المكتوب، وهو ما تعترض عليه فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف أن إسرائيل لا تنوي الوصول إلى حل نظرًا لتعنت الإدارة الأمريكية التي تعيش في انفصام بين التصريحات التي ترضي الناخب الأمريكي المعارض للجرائم التي تحدث في غزة وما يحدث على الأرض.

وأشار إلى أن أمريكا تعيش حالة من “الشيزوفرينيا” بين خطاب موجه للداخل وموجه للأمة العربية وسط غياب إرادة حقيقية لوقف الحرب، منوهًا إلى أن إسرائيل تستخدم حرب القتل والتجويع ضد سكان قطاع غزة بشكل ممنهج، مردفًا: “نتنياهو يقود إسرائيل نحو الهاوية، ولديه قناعة بأن وقف الحرب هو بداية محاكمته”.

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تفتقدان لآلية تنفيذ تجبر إسرائيل على تنفيذ التعليمات والأوامر التي تتعلق بوقف العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن أمريكا تعيش حالة من التخبط وتصدر التصريحات لإرضاء الناخب الأمريكي، وأن هناك حالة عدم رضا عام في الولايات المتحدة تجاه سياسات إدارتهم وكذلك حالة من الرفض لإجراءات اليمين المتطرف في إسرائيل.

إفشال أمريكي

وقال إن مصر على مدار تاريخها تهتم بالقضية الفلسطينية، وبلغت ذروة الاهتمام عقب السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنها تؤدي دورًا مهما يتمثل في منع تصفية القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات بلا توقف إلى سكان قطاع غزة.

وشدد، على أن مصر تؤدي جهودًا جبارة وحثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة من خلال تقديم المقترحات والانخراط في المفاوضات، لكن معظمها يبوء بالفشل، نتيجة وضع العراقيل من قبل أمريكا ووجود تعقيدات عديدة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم الوصول إلى حل، فهى ترعى الاحتلال وتقدم له كل ما يطلبه من عتاد عسكري ودعم دبلوماسي، معلقًا على مقترح بايدن الأخير لحل الأزمة، قائلًا: “كيف تقدم مقترحًا ويكلل بالنجاح”.

ولفت إلى أن مصر تحاول إيجاد الحلول بتقديم مقترحات ترضي جميع الأطراف لكن توضع أمامها العراقيل الأمريكية، مؤكدًا أنه يوجد تناقض في الفعل والنية في تصرفات الولايات المتحدة إزاء حرب غزة.