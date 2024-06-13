الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سياسي: إسرائيل تتبع سياسة الأرض المحروقة بفلسطين ولا تخشى محكمة العدل (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر نجحت في تشكيل ضغط على مستوى الرأي العام الإقليمي والرأي العام العالمي عبر تسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية، سواء كان استمرار التغطية الاعلامية للممارسة الاجرامية الإسرائيلية وبلورة هذه الممارسات في ضوء نقاشات على مستوى ثنائية الاطراف أو متعدد الأطراف.

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وجدي زين الدين: أمريكا تعيش حالة شيزوفرينيا تجاه حرب غزة.. ونتنياهو يقود إسرائيل للهاوية

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إسرائيل تواصل نحر الفلسطينيين وتحول مسجد معبر رفح لمطعم وملهى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه يجرى تسليط الضوء من قبل القيادة السياسية في نطاق التفاوض مع مسؤليين عدة سواء رؤساء دول أو رؤوساء منظمات دولية.

الضغط على إسرائيل

وتابع: "على سبيل المثال هذا التفاوض كان لها انعكاسات متعددة منها زيارة أنطونيو جوتيرش أمين الأمم المتحدة أمام معبر رفح، وبالتالي يعتبر تسليط قوي للضغط على اسرائيل من قبل المنظمة الاممية".

وقال إن العمليات التى تنفذها إسرائيل لها بعد نفسى أكثر من البعد العسكرى، متابعا: “يقومون بسياسة الأرض المحروقة تجاه الفلسطينيين، كما أن النظام الإسرائيلي الحالي لا يهمه المحكمة الدولية ولا القانون الدولي، وهو يقوم بما يراه صحيحا من وجهة نظره لحماية شعبه”.
 

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