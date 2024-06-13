رئيس أوكرانيا يكشف تفاصيل الاتفاق الأمني مع أمريكا (فيديو)

أكد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، توقيع بلاده أقوى اتفاق أمني مع أمريكا منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفييتي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة سيدعم قطاع صناعة الأسلحة الأوكراني، كما أنه يتضمن عقوبات على روسيا ويحملها مسؤولية الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا.

وتابع: "اتفاقنا مع أمريكا مدته 10 سنوات ويضمن تعزيز أمننا وقواتنا ويعمل على ضمان السلام، كما يتضمن حصولنا على طائرات F-16 وأنظمة جديدة من باتريوت فضلا عن أسلحة حديثة ومتطورة".

اتفاق أمني بين أمريكا وأوكرانيا لمدة 10 سنوات

وقع الرئيسان الأمريكي والأوكراني جو بايدن وزيلينسكي اتفاقية أمنية لمدة 10 سنوات لتعزيز الدفاعات الأوكرانية.

وتمثل الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وكييف جسرا لانضمام أوكرانيا المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.