الخميس 13 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مفاجأة جديدة عن بطل واقعة صفعة عمرو دياب.. وإعلامية: "الهضبة بقى بتاع فئة معينة"

عمرو دياب والشاب
عمرو دياب والشاب المصفوع

علقت الإعلامية أميرة بدر على واقعة صفع المطرب عمرو دياب لشاب حاول التقاط صورة معه خلال أدائه لأغانيه في إحدى حفلات الزفاف على المسرح في أحد الفنادق الكبرى.

 

وكشفت بدر خلال تقديمها برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر فضائية “النهار”، معلومات جديدة عن الشاب المصفوع، قائلة إنه يعمل ضمن “العمالة المؤقتة” في الفندق، وأنه أنهى عمله ليلة الواقعة الساعة الثامنة والنصف مساء ولم يكن من المدعوين.

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وقالت إن عمرو دياب يقلل من ظهوره في الإعلام والبرامج لأنه لا يجيد فن التعامل مع الناس و"جبر خواطر المعجبين"، مردفة: “هو تحول من شخص بتاع الناس لبتاع فئة معينة، والجمهور يتعامل معه بأنه ذكريات عكس مطربي المهرجانات الذي يستطيعون السير في الشارع”.

ولفتت إلى أن سرعة رد فعل عمرو دياب في صفعه للشاب تدل على عدم توازن، رغم ذكائه الذي وضعه على القمة على مدار السنوات الطويلة، مواصلة: “تعامله مع الناس في الفترة الأخيرة عليها علامات استفهام”.

ووجهت اللوم على الشاب، مؤكدة أنه مخطيء في إصراره على التصوير مع عمرو دياب فهو ليس “ماء الحياء وليس نبي”، منوهة إلى أنه ارتكب خطأ بالإمساك بالهضبة والتزاحم على مسرح الزفاف رغم أنه ليس من المدعوين.

 

وتابعت: “المشكلة سيتم حلها لأن الفندق طرف وهو ما سيحاول تجنبه من اتهامات ستوجه إليه من أصحاب حفل الزفاف الأثرياء بالسماح بدخول أشخاص لا علاقة لهم بالمناسبة”.

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