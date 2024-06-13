د. وجدي زين الدين: الاحتلال حول معبر رفح الفلسطيني إلى "كباريه"

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن الولايات المتحدة تضع العراقيل أمام المفاوضات لأن نيتها الحقيقية هي تصفية القضية الفلسطينية لصالح “الكيان الصهيوني”.

وأشاد زين الدين خلال لقائه الأسبوعي مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الدولية لغزة والذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، أول أمس، وحمل إسرائيل فيها المسئولية الكاملة إزاء ما يحدث من جرائم في قطاع غزة.

وشدد على أن إسرائيل تضع في نيتها تصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان قطاع غزة وسط تأييد من أمريكا، مشيرًا إلى أن قطاع غزة يعيش “كارثة إنسانية” في الوقت الحالي نتيجة حرب التجويع من خلال منع إدخال المساعدات.

واستنكر رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وسط الحاجة الماسة إليه لتمرير المساعدات، كاشفًا أن جنود قوات الاحتلال الموكل إليهم السيطرة عليه حولوه إلى “ملهى ليلي وكباريهات”، مرددًا: “كارثة بكل معنى الكلمة”.