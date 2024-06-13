الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: أمريكا تتسبب في إفشال مقترحات مصر لوقف حرب غزة

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن مصر على مدار تاريخها تهتم بالقضية الفلسطينية، وبلغت ذروة الاهتمام عقب السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدًا أنها تؤدي دورًا مهما يتمثل في منع تصفية القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات بلا توقف إلى سكان قطاع غزة.

وشدد زين الدين خلال لقائه الأسبوعي مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، على أن مصر تؤدي جهودًا جبارة وحثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة من خلال تقديم المقترحات والانخراط في المفاوضات، لكن معظمها يبوء بالفشل، نتيجة وضع العراقيل من قبل أمريكا ووجود تعقيدات عديدة.

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم الوصول إلى حل، فهى ترعى الاحتلال وتقدم له كل ما يطلبه من عتاد عسكري ودعم دبلوماسي، معلقًا على مقترح بايدن الأخير لحل الأزمة، قائلًا: “كيف تقدم مقترحًا ويكلل بالنجاح”.

ولفت إلى أن مصر تحاول إيجاد الحلول بتقديم مقترحات ترضي جميع الأطراف لكن توضع أمامها العراقيل الأمريكية، مؤكدًا أنه يوجد تناقض في الفعل والنية في تصرفات الولايات المتحدة إزاء حرب غزة.

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