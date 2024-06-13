نشرة التوك شو.. بشرى عن الكهرباء وحطة لتوفير الأدوية

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أكد الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، أن شروط شراء الأضحية تتمثل في ألا تكون مصابة بالهزل أو مصابة بمرض، وأن تكون طيبة وخالية من العيوب ومن مصدر حلال.

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عالم أزهري يكشف شروط اختيار أضحية العيد وحكم التشارك فيها (فيديو)



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن إعادة إعمار غزة يحتاج 20 عاما لإعادة القطاع كما كان عليه، موضحًا أن الانتفاضة المسلحة لم تفرز أي نتائج إيجابية في فلسطين بل زادت من بناء المستوطنات الإسرائيلية، مشددًا على أن جزء كبير يرى أن ينزف الدم من أجل تحرير الأرض، منوهًا بأن 7 أكتوبر لم تحرر مترًا بل جلبت الخراب والتدمير لقطاع غزة.

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إبراهيم عيسى يطالب الفلسطينيين بمراجعة مواقفهم: “كونك مظلوم لا يحق لك وضع الاشتراطات”



علق محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على انعقاد “مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة”، موضحًا أن هذا المؤتمر شديد الأهمية لتركيزه على الجانب الإنساني من الكارثة، مشددًا على أن قطاع غزة يشهد خلال الفترة الحالية كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ.

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جانب إنساني .. باحث: انعقاد “مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة” شديد الأهمية



كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل وصول سفينة الغاز المسال النرويجية إلى مصر، في إطار استيراد شحنات غاز لتغطية احتياجات الكهرباء خلال فترة الصيف.

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أحمد موسى يزف بشرى عن تغطية احتياجات الكهرباء خلال فترة الصيف(فيديو)



علق الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، على نقص الأدوية بالأسواق، قائلة: "نقص الدولار كان سببا في عدم استيراد المواد الخام لكن حاليا هناك سيولة دولارية تتيح توفير الأدوية ونتابع بشكل دقيق جدا العمليات الانتاجية بمصانع الدواء في مصر".

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هيئة الدواء تكشف عن خطة توفير الأدوية خلال عيد الأضحى (فيديو)



أكد الفنان هشام عاشور،طليق الفنانة نيللي كريم، أنه انفصل عن نيللي كريم، وبيننا كل احترام وتقدير ولدينا معزة داخل كل شخص فينا.

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أول تعليق لطليق نيللي كريم بعد الإنفصال: هتفضل حبيبتي طول العمر (فيديو)



قال خالد شاهين الناقد الفني إنه تأكد من خلال مصادر مقربه من شيرين عبدالوهاب أن خبر خطوبتها غير صحيح وأنها هي من أطلقت تلك الشائعة.

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ناقد فني يكشف مفاجأة: خطوبة شيرين عبدالوهاب شائعة أطلقتها على نفسها (فيديو)



كشف الإعلامي محمد الباز، عن وجود حالة من الخلل في متابعة ما يتعلق بالتشكيل الجديد للحكومة، قائلا: " البعض يقوم بالترويج إلى أسماء يرغبون في تواجدها وبالتالي تنتشر قوائم مزيفة على السوشيال ميديا لا أساس لها من الصحة".

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"الباز" يكشف عن جهات مغرضة تسعى لإحداث بلبلة حول تشكيل الحكومة الجديدة



علق أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي، على تطورات قضية سفاح التجمع، قائلا: "محامي المتهم طلب أن تنظر الدعوى في جلسة سرية.

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