خبير يكشف عن دور مصر في التحركات العالمية تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر تحاول جاهدة التأكيد على المرجعية الشرعية والقانونية في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجانب المصري دائما يشير إلى أن غياب المرجعية القانونية يؤدي إلى الفوضى والخراب والدمار.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن أكثر من 140 دولة تعترف بدولة فلسطين في الجمعية العمومية لمجلس الأمن، علاوة على انضمام أكثر من دولة في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

وتابع: "كل التحركات الدولية التي تشهدها اليوم، تأتي امتثالا للمقاربات المصرية تجاه القضية الفلسطينية".

وأوضح أن التحركات الدولية الأخيرة والتضييق والحصار على الدولة العبرية، يعد نجاحا للدبلوماسية، سواء للجنائية الدولية أو العدل الدولية أو الجمعية العمومية، أو مجلس الأمن.

عدد شهداء غزة



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37 ألفا و232 قتيلا و85 ألفا و37 مصابا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و105 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت أنه في “اليوم الـ251 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.