رئيس الرعاية الصحية يشدد على المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية طوال أيام العيد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية إلى مجمع السويس الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة السويس، سادس محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك في إطار متابعة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستعدادات هيئة الرعاية الصحية لخطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى المبارك، في الفترة من السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو الجاري.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، الأقسام المختلفة بمجمع السويس الطبي، بما في ذلك أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، وغيرها من الأقسام المختلفة، للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى، كما استطلع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة ومدى رضائهم عنها، مؤكدًا أهمية استمرارية التطوير والتحسين لضمان أغلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، توافر المستلزمات الطبية والوقائية، والأدوية والأمصال والطعوم وفصائل الدم ومشتقاتها بمجمع السويس الطبي، وتأمين المخزون الاستراتيجي لها، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، خاصة في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة، وانعقاد غرفة إدارة الأزمات على مدار الساعة والتنسيق مع غرف الأزمات بوزارة الصحة وهيئة الإسعاف المصرية.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، على المتابعة الميدانية والمستمرة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك، كما أكد على جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع، وتكثيف تواجد فرق رضا المنتفعين لتقديم أي مساعدات والدعم عند الحاجة.

وأشار السبكي، إلى أن مجمع السويس الطبي يعد أضخم مجمع طبي يحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية لأهالي السويس وإقليم القناة، ولفت أنه سيصبح أول مجمع طبي يطلق منصة رقمية لنظام إدارة المباني (BMS) والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى باستخدام التكنولوجيا الذكية مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI)، وأنه سيتم إدارة المجمع باستخدام هذه التكنولوجيا الذكية بالتعاون مع شركة EMS وكيل سيمنس العالمية.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال جولته التفقدية في محافظة السويس، عدد من القيادات والمسئولين من المقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، بالإضافة إلى مدير الفرع ومدراء الإدارات المختلفة بالفرع، وقيادات ومدراء مجمع السويس الطبي بالمحافظة.