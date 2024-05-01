الإنتهاء من الأعمال الإنشائية ل40 مجمعًا خدميًا بإطسا ويوسف الصديق

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمجمعات الخدمية والزراعية التى تم الانتهاء منها، وبدأ تشغيلها بعدد 12 مجمعًا، لتقديم الخدمات للمواطنين بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 40 مشروعاً جديداً بالقطاع الخدمي والزراعي، بنطاق قرى المركزين، شملت إنشاء 20 مجمعاً خدميا، ومثلها زراعيا، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل المجمعات تباعاً بعد فرشها.

انتهاء الأعمال الإنشائية

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمجمعات الخدمية والزراعية، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع عدد 12 مجمعاً خدمياً ومثلها مجمعات زراعية بقري مركز إطسا، وهي الغرق، وشدموه، وأبوجندير، وجردو، وقلهانة، وقصر الباسل، ومنية الحيط، والحجر، وتطون، ومطول، وأبوصير، وقلمشاة، مشيراً إلى أن المجمع الخدمي بقرية قلهانة قد تم تشغيله بالفعل، وتم فرش العديد من المجمعات الخدمية لدخولها الخدمة تباعاً، وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى إطسا في أقرب وقت.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 8 مجمعات خدمية، ومثلها مجمعات زراعية، بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز يوسف الصديق، وهي الحامولي، والريان، وكحك، والمشرك، والشواشنة، وقارون، والنزلة، وقصر الجبالي، مشيراً إلى أن جميع المجمعات الخدمية تم فرشها وتم تشغيلها بكامل طاقتها، بجانب تشغيل المجمعات الزراعية بقرى الريان، وقصر الجبالي، والشواشنة الخدمة بالفعل، وجاري العمل على دخول باقي المجمعات الزراعية بقرى يوسف الصديق الخدمة.

وأكد محافظ الفيوم، أن المشروعات الخدمية والزراعية الجديدة، تأتي في إطار حرص الدولة على التيسير على أهالي هذه القرى في الحصول على الخدمات، فضلاً عن توفير مشروعات تنموية تساعدهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.