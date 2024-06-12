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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

محافظ الغربية و الأنبا
محافظ الغربية و الأنبا اغناطيوس

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبة بالديوان العام، الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة.

ورحب محافظ الغربية، بالأنبا إغناطيوس معرباً عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مثمناً حرصهم على مشاركة أخوتهم المسلمين في جميع الأعياد، ومؤكداً على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكداً أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

وقدم الأنبا اغناطيوس، خالص التهنئة بعيد الأضحى المُبارك لمحافظ الغربية وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، متمني دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء والازدهار على مصرنا الحبيبة وعلى أبناء محافظة الغربية .

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