نصر أبو الحسن يعرض الإسماعيلي للخطر بسبب التعنت

وضع المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي القلعة الصفراء في خطر كبير بسبب التعنت مع أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي .

وكان النادي الإسماعيلي أصدر قرار بإقالة أحمد فهيم من مجلس إدارة النادي ، وبعد زلك لجأ فهيم إلى القضاء والذي أثبت بطلان قرار مجلس الإدارة.

وكان أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي لجأ مؤخرا لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لتحريك دعوى ضد نصر أبو الحسن رئيس النادي وآخرين نتيجة تجميد نشاطه دون إيجاد حل لأزمته المعلقة من قبل الجهة الإدارية منذ شهر مارس الماضي.

وكانت الجهة الإدارية بالإسماعيلية، أعلنت ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أصدر تعليماته ببطلان قرار نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي بمنع العضو أحمد فهيم من دخول النادي وعودته فورا لممارسة مهام منصبه طبقا لائحة النظام الأساسي رقم 72 لسنة 2017.

وكان الدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، شكل لجنة عليا بداية الشهر الماضي ضمت مدراء إدارات الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري والهيئات فحصت شكوى أحمد فهيم ضد تعنت نصر أبو الحسن في عدم ممارسة مهام منصبه حيث اطلعت على المحاضر الرسمية لمجلس الإسماعيلي الذي استند بقرار الأغلبية أن السبب وراء استبعاد زميلهم هجومه المستمر عليهم حيث طبقوا ضده المادتين 79 و80 للائحة النظام الأساسي للنادي.

وأثبتت اللجنة العليا المشكلة من الجهة الإدارية بالإسماعيلية في تحقيق شكوى أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي ضد نصر أبو الحسن رئيس النادي أن الشاكي حرر محضرين بسبب عدم تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة عودته ممارسة مهام منصبه وأعدت التقرير اللازم بالمستجدات عقب الفحص الدقيق للمستندات داخل الكيان تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفض النزاعات بين الطرفين.

ووفقا للقانون للمادة ٩٧ في حالة رفض نصر أبو الحسن تنفيذ القرار سيتم حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بالكامل .

وفي حالة حل مجلس الإدارة بالكامل يصبح النادي الإسماعيلي تحت خطر كبير ، في ظل العديد من الأعمال التي يعاني منها النادي وعلى رأسها الأزمات المالية وغيرها ، بالإضافة إلى أزمات الفريق الأول الذي يلاقي بشكل مستمر العديد من الازمات .

