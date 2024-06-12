أحمد عز يعلق على الألفاظ الخارجة في فيلم ولاد رزق

حرص النجم أحمد عز على التعليق بشأن الألفاظ والمصطلحات الخارجة بـ فيلم ولاد رزق ٣.

أحمد عز

وأكد أحمد عز خلال تصريحات صحفية: هو رضا كدة، وولاد رزق وشخصية ابن البلد كدة مش بعيد على جموع المصريين احنا شعب بنكد على نفسنا لو ملقيناش حاجة تنكد علينا.

وأضاف أحمد عز: ألفاظ الجزء الثالث مثل الجزء الأول والثاني، هي دي سمة ولاد رزق هي دي سمة الشارع اللي جاي منه ولاد رزق.

وتابع: عاملين حسابنا كويس جدا احنا بنتكلم إزاي مش أول مرة نقدم أفلام بنراعي أن الناس هتشوف الفيلم إزاي احنا عندنا رقابة مننساش ده احنا مش بنعمل حاجة برة السايد، هي مختلفة من شخص للتاني بيقيسها على حسب هواه.

وكانت احتفلت أسرة فيلم “ولاد رزق 3” بطولة أحمد عز وعمرو يوسف بالعرض الخاص للفيلم أمس فى القاهرة الجديدة.

أحمد عز

وكان أكد المستشار تركي آل الشيخ تحضير جزء رابع من فيلم ولاد رزق بطولة النجم أحمد عز.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا: “ياليت القائمين على فيلم ولاد رزق ميتاخروش علينا بالجزء الرابع ومستعدين لدعمه بشكل اكبر ... الكوره في ملعب المخرج الكبير طارق العريان وصلاح الجهيني والفنان الكبير احمد عز ونجوم الفيلم ... واتمنى رؤية النجم الكبير كريم عبدالعزيز في دور كبير في الفيلم ... احنا جاهزين هل انتوا جاهزين يا فريق الفيلم؟ اتمنى اشوفه آخر 2025”.

أحمد عز



وكانت حرصت الفنانة نسرين امين على الترويج لأحدث أفلامها السينمائية “ولاد رزق ٣ الضربة القاضية” ، الذى من المقرر طرحه قريبا ضمن أفلام موسم عيد الأضحى ٢٠٢٤.



ونشرت نسرين امين البوستر الرسمي لشخصية حنان التى تجسدها ضمن أحداث الفيلم من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتبت قائلة: “استنوا حنان ولاد رزق ٣ الضربة القاضية .. لعب على كبير فى جميع دور العرض المصرية يوم ١٢ يونيو”.



وكانت شاركت الشركة المنتجة لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث الجمهور برومو جديد للعمل المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى بداية من 12 يونيو الجالي.



وظهر في برومو ولاد رزق الضربة القاضية، أحمد عز ورفاقه وعودتهم للشغب لكن هذه المرة في الرياض وينضم لهم آسر ياسين بشخصية الشايب.

أحمد عز

قصة الفيلم

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.



أبطال الفيلم

فيلم "ولاد رزق" يشارك ببطولته أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.