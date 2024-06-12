مدير هيئة التأمين الصحى يكشف أسباب نقص الأدوية وندرة الأطباء

رغم أن ملف الصحة بشكل عام اصبح على قمة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يؤكد فى كافة دائما على حق المواطن فى رعاية صحية تشملها الجودة والكرامة، إلا ان

مازالت تعانى من منظومة التأمين الصحى بمحافظة الإسكندرية، من بعض شكاوى المرضى ومرتادي العيادات الخاصة بالتأمين من نقص بالادوية وأخرى نقص الاطباء وندرة التخصصات الضرورة مثل النفسية والعصبية والعظام.

وتؤكد هيئة التأمين الصحى أننا نسبق الزمن لتوفير الخدمات والاجهزة للمرضى بالعيادات التابعة له والبالغ عددها قرابة 30 عيادة ، وفق الظروف المتاحة للهيئة.

ولتوضيح الأمر والوقوف على أسباب مشكلة نقص الأدوية والأطباء، كان للوفد حوار مع الدكتور أيمن كامل مدير عام هيئة التأمين الصحي بغرب الدلتا.. وإلى نص الحوار:

" نقص الادوية "

*يوجد بعض شكاوى المواطنين من نقص الأدوية بعيادات التأمين الصحى؟

لم يوجد نقص فى الأدوية بعيادات التأمين الصحى الا الادوية التى تكون ناقصة فى البلد بشكل عام وهذا لظروف طارئة، عقب قيام شركات الأدوية بطرح الادوية على الفور يتم صرفها للمرضى، كما أن يوجد لدينا خدمة خاصة فى حالة عدم توافر العلاج يتم ختم الروشتة للمريض لصرفها من الصيدليات التابعة لهيئة التامين الصحى .

" تكدس المرضى "

تعانى المرض من زحام كبير على العيادات التأمين والانتظار لصرف العلاج؟

بالفعل يوجد زحام شديد بالعيادات وذلك لان اعداد المنتفعين بالتأمين الصحى تتزايد كل يوم ورغم ذلك نحاول ان تؤدى الخدمة للمريض على أكمل وجه لان خدمة المواطنين من مرتادي العيادة والعيادات الأخرى التابعة للهيئة على رأس أولوياتنا، باعتبارها أولوية قصوى للهيئة، كما أنوضع الزحام شئ طبيعى لان قطاع الإسكندرية يضم 26 عيادة طبية منتشرة على جميع أحياء الإسكندرية، وتقدم خدمات طبية في جميع التخصصات المطلوبة لتغطية احتياجات المرضى، كما أن مواعيد التأمين الصحي تنقسم إلى قسمين الأول مستشفيات التأمين الصحي تعمل على مدار اليوم وتستقبل جميع التخصصات الطبية وكذلك إجراء العمليات الجراحية ويتم تحديد موعد الجراحات من خلال الاستشاري فى كل تخصص.،عيد العيادات التي بتوقيع الكشف الطبي على منتفعي التأمين الصحي في جميع التخصصات الطبية من 8 صباحًا حتى 4 مساءً ويتم تحويل الحالات التي تحتاج عناية أكبر إلى أحد مستشفيات التأمين الصحي.

وتضم الإسكندرية 5 مستشفيات للتأمين الصحي إلى جانب 4 عيادات حيث تخدم الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية فرع غرب الدلتا محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، وتعمل جميع المستشفيات والعيادات لتقديم الخدمات لمرضى التأمين الصحي للطلبة والعمال والموظفين ومنتفعى التأمين الصحي.

مستشفيات هيئة التامين الصحى تعانى من نقص فى المستشفيات ؟

الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع غرب الدلتا لديها 5 مستشفيات في الإسكندرية، وهي مستشفى الطلبة بسبورتنج وهي مخصصة لطلبة المدارس وبها كل التخصصات الطبية ، مستشفى جمال عبد الناصر بوسط المدينة ، مستشفى العمال بكرموز ، مستشفى رأس التين بحى الجمرك ، مستشفى أبو قير التخصصي للتأمين الصحي ، إلى جانب عدد من العيادات الطبية منها العيادات الشاملة بغرب الإسكندرية

عيادة جليم، عيادة سموحة الشاملة ،عيادة طوسون، ويتعاقد التأمين الصحي مع عدد من معامل التحاليل والأشعة والمستشفيات الكبرى، لتحقيق رغبة المريض في اختيار مكان العلاج ، كما ان هيئة التامين الصحى تعاقدت مع بعض المستشفيات الخاصة لاستيعاب الاعداد الكبيرة التى تتردد عليها من منتفعى التامين الصحى ، مثل مستشفى الثغر وفيكتوريا والمركز الطبى سموحة وفاطمة الزهراء و الشفاء والألفة ووينجت وهى فقط للعناية والعمليات والحضانة ، والتامين الصحى يتكفل بجميع المصاريف للمريض وفى حالة ان المستشفى الخاصة تقوم بالمخالفة لذلك وتطلب من المريض سداد اى مبالغ يتم على الفور التحقيق واعادة الاموال للمرضى .

حرصا على استفادة المواطن مستحقي خدمات التأمين الصحي كما سيعمل على تقليل فترات الانتظار لإجراء العمليات الجراحية.

ماهو الجديد الذى تقدمه هيئة التامين الصحى بالاسكندرية ؟

التأمين الصحي حق لكل مواطن ويخدم قطاعا عريضا من المجتمع من موظفين وعمال وطلاب ومواليد جدد وأن الدولة تقدم كافة التسهيلات لهم لسرعة حصولهم على الرعايه الطبيه والعلاجية المتكاملة بدون تحمل المواطن أي أعباء مالية وسيظل التأمين الصحي هو الملاذ الآمن للمواطن المصري ولذلك قمنا بتجهيز قسم خاص بمستشفى جمال عبد الناصر لفتحه بعد العيد الاضحى لاجراء عمليات القلب المفتوح ذلك لاول مرة فى الاسكندرية فى عيادات التامين الصحى .

الطلاب أكثر فئة مستفادة من التأمين

عيادات محمد فريد تعانى من تشغيل المصعد وشكاوى اولياء الامور من المعاناة مع اطفالهم فى رحلة علاجهم؟

بالنسبة للمصعد بالعيادة يتم عمل له صيانة وسوف يتم تشغيله عقب الانتهاء والتاكد انه صالح لحمل المواطنين ، اما بالنسبة للاطفال والطلاب فهم اكثر فئة مستفادة من التامين الصحى ، يتم صرف اغلى الادوية للتامين الصحى لهم وخاصا مرضى زراعة القوقعا والقلب المفتوح .