اللواء محمود توفيق يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. جاء بها : مشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن نُعرب لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات.

يُمثل إحتفالنا بعيد الأضحى المبارك فى كل عام رمزاً متجدداً لترسيخ قيم التضحية والفداء فى الوجدان .. ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء وإننا بهذه المناسبة الغراء نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير .. ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء الأرض .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عــــــام وفضيلتكم بخـــــــير.

وزير الداخلية يهنئ الرئيس بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. جاء بها:

بمشاعر يملؤها التوقير والإعزاز، يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .. أن نبعث لسيادتكم بأسمى عبارات التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، راجين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

سيادة الرئيس .. ونحن في ظلال هذه المناسبة الغراء والتي نسترجع فيها قيم العطاء والتضحية والفداء .. تنطلق عزائم رجال الشرطة لمواصلة البذل والوفاء .. بعهد قطعوه على أنفسهم.. ألا تقوم للشر على هذه الأرض الطيبة قائمة .. وتقديم كل غالٍ ونفيس .. فى سبيل إعلاء الحق والعدل والدفاع عن أمن الوطن ومقدراته.. ومكتسبات شعبه العظيم .. وتدعيم ركائز الإستقرار لبلوغ خطط التنمية مدارج السداد والتوفيق .

حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة، وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن، حاضرةً ونافذةً .