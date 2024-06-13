وكيلة مجلس الشيوخ تقدم واجب العزاء في وفاة الصحفى محمد مصباح

قدمت النائبة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ، واجب العزاء لأسرة الصحفى محمد مصباح، مؤكدة تقدير الدولة للصحافة والصحفيين وايمانها بأنها عين المسئول ولسان المواطن فى إطار منظومة الصحافة الوطنية الجادة والإعلام الوطنى.



وعبرت عن حزنها بفقدان الصحافة المصرية، أحد شبابها من أبناء الاسماعيلية، والذى كان له دور وطنى فى خدمة الوطن والمواطن من خلال عمله مراسلا بالتليفزيون المصرى ومؤسسة حياة كريمة.

وقام بتغطية كل أنشطة الدولة والمشروعات القومية الكبرى بالمحافظة والتى شهدت طفرة تاريخية فى عهد الرئيس السيسي الذى يدرك ويثمن دائما دور الإعلام والصحافة

وقالت انها تقدم العزاء لجموع الصحفيين ونقيبهم ومجلس النقابة و لاسرة الراحل فى هذا المصاب الجلل

وكان أبناء القرية فى استقبال وكيل الشيوخ بدار مناسبات ميت ابو خالد بقرية أبو عطوة بمحافظة الاسماعيلية.



وكان فى استقبال وكيل الشيوخ وفد من جموع الصحفيين بالمحافظة يتقدمهم الصحفى هانى عبدالرحمن موثق قناة السويس الجديدة ومدير مكتب المصرى اليوم، ومحمد عبادى بأخبار اليوم، ومصطفى دياب بالدستور وإبراهيم الكيلانى بالقاهرة 24.

وكان من ابرز الحضور الدكتور شاكر صالح نائب رئيس مركز ومدينة فايد، والمهندس مصطفى الريس، والمهندس أحمد نصرالله