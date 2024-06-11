إجتماع اللجنة العليا لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالإسماعيلية

عقد اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة.

محافظ الاسماعيلية

وجاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري عموم إدارات (الشئون المالية والإدارية، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية، المركز التكنولوجي، الشبكات والصيانة، وحدة المتغيرات المكانية، وحدة ال GIS) بالمحافظة ومديري المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة ضرورة متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع مراعاة الاطلاع على كافة الدفاتر والأوراق والبيانات ومطابقتها مع البيانات التي تم تسجيلها على تطبيق منظومة التصالح الجديد، ومتابعة انتهاء مشرفي النظام من إدخال هيكل العناوين وكذلك صلاحيات المستخدمين والهيكل التنظيمي على أن تراعى الدقة الكاملة في إدخال هيكل العناوين.

وأكد ماهر على ضرورة توحيد الرسوم والمستندات والخطابات الصادرة للجهات الخارجية والمدة الزمنية للخدمات التي لا ينص عليها القانون مع إصدار كتيب كدليل للإجراءات والرسوم لأي خدمة على مستوى المحافظة المدن والأحياء) في جميع المراكز التكنولوجية بها وإتاحتها على بوابة المحافظة على الإنترنت والصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية على الفيس بوك.

بالإضافة حصر الملفات الموجودة بجميع الإدارات بالمدن والأحياء ومتابعة استكمال ودقة إدخال بيانات الكم التراكمي خاصة العناوين والرقم القومي ومتابعة أرشفة المستندات على البرنامج المطور على أن يتم وضع خطة زمنية لا تزيد عن أربعة أشهر للانتهاء من إدخال جميع الملفات السابقة.



وشدد ماهر على متابعة انتظام التدريب للعاملين بالمراكز التكنولوجية، على التطبيق الجديد ورفع تقارير دورية عن مستوى أداء المراكز أو القيام بعملية تدريب بدلاء بأنفسهم مع الحرص على الإعداد الجيد لتحقيق استدامة العمل وتوافر الطاقم المدرب، والمتابعة الفنية للمواقع وتقديم الدعم الفني لهم والرجوع إلى الدعم الفني بالوزارة في حالة ما إذا استدعت الظروف لذلك وتنقيح المشكلات الفنية الواردة من المواقع.

وأشار ماهر إلى ضرورة تحديد الكوادر البشرية المؤهلة من العاملين بكل موقع للتدريب الأساسي والتدريب على التطبيقات وكذا تحديد مشرفي النظام وموظفي الشبابيك ومدخلي البيانات بالإدارة الخلفية من خلال قرار إداري بالتعاون مع وزارة التخطيط.

وأوضح ماهر أنه يجب متابعة الالتزام بتسجيل كافة طلبات الخدمات وإجراءاتها على نظام الماكينة أولًا بأول حتى يتسنى معرفة نسب الإنجاز الفعلية، مع متابعة تطبيق خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS للتواصل مع مقدمي الخدمات، هذا إلى جانب متابعة إدراج طلبات الخدمات التي ترد عن طريق البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات LGS.GOV.EG التي تقوم عليها وزارة التخطيط ضمن طلبات الخدمات التي يتم التعامل معها يوميا بالمركز التكنولوجي التابع له مقدم الخدمة.

ومن الجدير ذكره أن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد أصدر قرارًا رقم ٤٣٣ لسنة ٢٠٢٤ بإعادة تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كلًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة كل في نطاقه، مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة ومدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ومديري المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء كل في نطاقه، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ، مدير إدارة الشبكات والصيانة بالمحافظة ، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، مدير وحدة ال GIS بالمحافظة ومدير الشئون القانونية بالمحافظة.