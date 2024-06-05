"المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية"لقاء بجامعة أسيوط

تفعيل التدريب الميداني لطلاب

عقد برنامج "برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية" بكلية الآداب جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، لقاء مع وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام لمحافظة أسيوط، بهدف تفعيل التدريب الميداني لطلاب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بالكلية، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بخريطة الدولة المصرية التنموية ورؤية استراتيجية العمران في مصر.

حضر اللقاء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية الآداب بالجامعة، والدكتور خالد سلامة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد إبراهيم بدرة منسق البرنامج، والدكتور عصام عادل منسق الجودة بالكلية، والدكتورة هناء رفعت منسق الامتحانات بالكلية، والدكتورة أفنان عبد الرؤوف منسق الإرشاد الأكاديمي بالكلية، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني بالمحافظة، والمهندسه فاطمه عبد الحليم سلطان مدير مركز المتغيرات المكانيه بالمحافظة، وعدد من قيادتها التنفيذية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص جامعة أسيوط على دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية التنمية العمرانية فى مصر ، والتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، من أجل الربط بين الدراسة النظرية، والتطبيقات العملية على أرض الواقع، وإتاحة الفرصة لأبناء الجامعة للتعرف على متطلبات سوق العمل.

وقال الدكتور المنشاوي إن جامعة أسيوط تحرص على تنفيذ تدريب ميداني لطلاب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية" بكلية الآداب، كتطبيق عملي لدراستهم النظرية، بمختلف مواقع محافظة أسيوط التي تحتاج إلى الخبرات الحديثة، والتي تم اكتسابها من خلال الدراسة بالبرنامج، حيث يشاركون من خلال التدريب في أعمال الرفع الميداني والمساحي، باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، إلى جانب استخدام الخرائط التي ستوفرها لهم عدة هيئات حكومية، مضيفا في حديثة؛ أنه من المتوقع؛ إنشاء قاعدة بيانات لتوثيق هذه المعلومات رقمياً، تماشياً مع اتجاه الدولة إلى الرقمنة؛ لتيسير حل المشكلات، كما سيقوم الطلاب بوضع الخرائط التفاعلية، الجغرافية، والمساحية، وخرائط الشبكات المرافقة، بما يفيد متخذي القرار بالمحافظة في رصد المتغيرات المكانية لأي منطقة داخل محافظة أسيوط، ويساعد في اتخاذ القرارات المناسبة لحل المشكلات العمرانية والبيئية بالمحافظة.

وأشاد اللواء عصام سعد؛ بالتعاون البناء بين جامعة أسيوط، والمحافظة متمثلة في وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام لمحافظة أسيوط، والتي تقوم برصد التغير العمراني والبيئي، والتعدي على أملاك الدولة وعلى الاراضي الزراعية، وغير ذلك، داعياً الطلاب إلى الاهتمام بالجولات الميدانية إلى جانب التفوق الدراسي، لأنها تحقق منفعة متبادلة، حيث تعتبر واجباً تجاه المجتمع، كما تمنح الطلاب خبرة ميدانية كبيرة، إلى جانب شهادات خبرة معتمدة من المحافظة وجامعة أسيوط، وهو ما يؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة في المستقبل القريب، كما دعا الطلاب للقيام برحلات ميدانية وزيارات للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى التزام الجامعة بالقيام بدورها في المجتمع الذي توجد فيه بما يعزز من التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الدولة التي تحث على استخدام الدور التعليمي والتربوي للجامعة لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة التي من شأنها تحقيق هذا الهدف، إلى جانب قيادة الجامعة لأنشطة المجتمع التنموية المختلفة، وريادتها في هذا المجال، مشيداً بإمكانات الطلاب الكبيرة التي يستطيع المجتمع الاعتماد عليها لمواجهة التحديات في الحاضر والمستقبل.

وتم عرض عدد من مشروعات الطلاب التي تعد تطبيقا عمليا لما تعلموه طوال سنوات الدراسة، وتكريم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.