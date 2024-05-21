محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مجمع مواقف السيارات

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصورشمال المدينة، الذي تنفذه المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

محور عدلي منصور

ورافقه في الجولة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس مصطفى البدري مدير المشروعات، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، شيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، المهندس الشافعي ممدوح مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس طارق حسن مدير المواقف وبعض التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية وشركة المياه والشركة المنفذة.

وناقش محافظ بني سويف ، مع رئيس الهيئة تفاصيل ومكونات المشروع، الذي يقام على مساحة إجمالية 25 ألف متراً مربعاً،ويتكون من موقفين ،"موقف للمحافظات"على طريق بني سويف/ دمو، ويتكون من ساحة انتظار للمركبات بقدرة 445 مركبة ومنطقة خدمية أولى تحوى 16 محلاً متعدد الأنشطة و12 كُشكاً ومنطقة إدارية مكونة من مسجد ونقطة أمنية ومكتب بريد وعيادة صحية ، وموقف آخر " مراكز" يقع على طريق بني سويف / الواسطى ، ويتكون من ساحة انتظار للمركبات بقدرة 150 مركبة ، ومنطقة خدمية وإدارية تحتوى على 7 محلات متعددة الأنشطة و2 كُشك ، ويربط بينهما نفق مشاه أسفل مطلع محور عدلي منصور لتسهيل حركة المشاة بين الموقفبن.

وتابع المحافظ، ورئيس الهيئة مستجدات الموقف التنفيذي لمجمع المواقف، في بالنسبة لموقف المحافظات تم الانتهاء من أعمال المباني لمنطقة الخدمات الأولى، وأعمال الردم في الساحة وتنفيذ 75% من البلاطات الخرسانية ، والانتهاء من أعمال الأساسات الخاصة بالمظلات ، وكذا الانتهاء من الأعمال الإنشائية للخزان الأرضي والعزل والاختبار ، وأعمال السور الخارجي بنسبة 85%.

وتم الانتهاء من أعمال التمديدات الخاصة بالمرافق داخل الساحة من الكهرباء والحريق والمياه والصرف، فيما يجرى العمل حالياً في أعمال المباني بالمنطقة الإدارية الثانية ، وفي موقف " المراكز" تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والمباني الخاصة بالمنطقة الثالثة ، وكذا الانتهاء من أعمال الردم وتنفيذ 75% من البلاطات الخرسانية وجار استكمال الأعمال الإنشائية للسور.

وأشار المحافظ، إلى متابعته من خلال الزيارات والجولات المتكررة ، للدفع بالمشروع وتوجيهاته للقائمين على التنفيذ بتسريع وتيرة العمل بالمجمع، الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، وتتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، والذي يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة، خاصة وأن المشروع يستهدف رفع العبء عن كاهل المواطن والتيسير عليه، فضلاً عن كونه يعظم من سلسلة القيمة المضافة للموقع أسفل المحور ضمن رؤية واستراتيجية تنموية تم وضعها للاستغلال الأمثل للمنطقة

وأكد رئيس الهيئة ، أهمية تذليل كافة المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروع ، وتعزيز التنسيق مع الشركة المنفذة للدفع بالمشروع ودخوله الخدمة.

يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطوير كافة القطاعات الخدمية للمواطنين ومن بينها تحديث وتطوير مواقف السيارات وساحات الانتظار والحد من المواقف العشوائية ،فى إطار خطة متكاملة لتنفيذ مواقف سيارات حضارية والقضاء كافة المظاهر العشوائية لها حتى يشعر المواطن بمردود ما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.