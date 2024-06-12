محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط أجواء غمرتها البهجة والسعادة.

ورحب محافظ الغربية، بالأنبا إغناطيوس معرباً عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مثمناً حرصهم على مشاركة أخوتهم المسلمين في جميع الأعياد، مؤكداً على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، لافتًا إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.

وقدم الأنبا اغناطيوس، خالص التهنئة بعيد الأضحى المُبارك لمحافظ الغربية وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، متمني دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء والازدهار على مصرنا الحبيبة وعلى أبناء محافظة الغربية .