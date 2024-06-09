نشرة التوك شو.. صفعة عمرو دياب لجمهوره واستهداف صهيوني لقصواء الخلالي

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.

كشف الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي بفلسطين، جرائم الاحتلال ضد العملية التعليمية في غزة، واستهدافهم للمدارس والجامعات.

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وزير التعليم الفلسطيني يكشف جرائم الاحتلال بحق المدارس والجامعات (فيديو)

دافع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، عن قصواء الخلالي، بعد هجوم اللوبي الصهيوني عليها، مؤكدًا انها تستحق كل الدعم والمساندة من الشعب الفلسطيني لما تقدمه من دعم ومساندة مطلقة للقضية الفلسطينية.

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نقيب الصحفيين الفلسطينيين لقصواء الخلالي: لا ننسى مواقف الأوفياء

علق الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، على تحرير جيش الاحتلال لـ4 من الأسرى خلال عملية عسكرية في النصيرات، مؤكدًا أنه لأول مرة بعد 8 أشهر من هذا العدوان نجح الجيش الإسرائيلي بتحرير 4 من الأسرى بغزة أحياء.

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أستاذ علوم سياسية: الاحتلال فشل في 9 محاولات سابقة لتحرير الأسرى (فيديو)

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أعلن تضامنه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ضد ما تتعرض له من حملة اضطهاد ممنهجة، من مراكز إعلام ووسائل إعلام أمريكية.

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كرم جبر يوجه رسالة إلى قصواء الخلالي بعد تعرضها لحملة اضطها صهيونية

على الناقد الفني طارق الشناوي، على انفعال واعتداء وصفقة الفنان عمرو دياب لشاب من أحد المعجبين له في إحدى الحفلات، وهذا الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الفنان عمرو دياب هو قامة وقيمة كبيرة وعنوان جميع لمصر والعرب في العالم أجمع، وعليه أن يتدارك هذه الواقعة ويصدر بيان مرئي ليتحدث عن الواقعة.

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ناقد فني: "صفعة عمرو دياب للشاب اعتداء على جميع محبيه"

قال الإعلامي أحمد موسى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدينة النصيرات بوسط غزة، مضيفا أن عدد ضحاياها تجاوز الـ200 شخص، رغم إخبارهم للغزويين بأن هذا المكان آمن.

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أحمد موسى يكشف خطأ لحماس تسبب بتحرير أسرى الاحتلال (فيديو)

كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، تفاصيل تعرضها لحملة استهداف وإرهاب ممنهجة من جانب جماعات الضغط الأمريكية الصهيونية الداعمة لإسرائيل، مؤكدة أن الحملة منذ 6 أشهر ويستخدمون فيها كل الوسائل المملوكة لهم والأدوات المتاحة.

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قصواء الخلال تكشف تفاصيل تعرضها لاستهداف صهيوني بسبب غزة (فيديو)

كشف المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، طبيعة زراعة شريحة إلكترونية في جسمه، موضحًا أن هذه الشرحة التي تم زراعتها في يد تمكنه من التوصيل بالتلفون وفتح باب السيارة والدفع النقدي وتعوض عن البطاقات البنكية، مشددًا على أن لا ينصح بزرع شريحة الكترونية في جسم أي شخص أخر، ساخرًا: "التغير اللي حصل أني مبهنجش".

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شاب مصري زرع شريحة “اللمبي 8 جيجا”.. ساخرًا: "مبهنجش"

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يجب دراسة وضع أهالينا في أسوان ومحافظات الصعيد من قبل المحافظين ودولة رئيس الوزراء، لمراعاتهم خلال ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، خاصة أثناء امتحانات الثانوية العامة.

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أحمد موسى: لازم نراعي أهالي أسوان والصعيد بسبب الحرارة (فيديو)

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى، محذرا من ارتفاع تدريجي في الحرارة من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

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أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن إسرائيل أصبحت تعتاد ارتكاب الجرائم في قطاع غزة بنفس أسلوب المجازر القديمة، موضحًا أنه لا يجب أن نعتاد على التقارير والبيانات التي تأتي من الحرب والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منوهًا بأنه لا يجب أن نعتبر ما يحدث في قطاع غزة أمر طبيعي وعادي، في ظل تصريحات الأمم المتحدة بأنه لم يكن هناك مستشفى تعمل في القطاع أو مسيرة تستهدف العشرات في رفح هو ليس أمر طبيعي.

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أسامة كمال: حرب غزة ليست عادية وجريمة مكتملة الأركان والمجرم معروف

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامية بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تسجل درجات حرارة مرتفعة في هذه الفترة سنويًا، وتسجل درجات الحرارة 40 درجة مئوية في فترات النهار، موضحة أنه بداية من الأسبوع المقبل هناك موجة أخرى وتستمر حتى يوم الوقفة وعيد الأضحى المبارك.

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الأرصاد الجوية: "بداية من الثلاثاء موجة حارة جديدة تستمر لأيام العيد"

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن كل الحديث الدائر عن عدد الوزراء الذي سيتم تغيرهم وشكل الوزارات وهو يندرج تحت التكهنات والتسريبات، موضحًا أن أشخاص الوزراء الحاليين جميعهم لهم الاحترام وكان لهم النجاحات والاخفاقات.

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أسامة كمال: الشعب المصري ينتظر حكومة جديدة كاملة من باب التغيير

كشف المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ماهر صافي، مستجدات الوضع في قطاع غزة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي.

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محلل سياسى فلسطيني: الاحتلال مستمر بعدوانه ولا يعنيه مفاوضات وقف حرب غزة

أكد اللواء محمد قشقوش المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق شيئا من وعوده بالقضاء على المقاومة فضلا عن إطلاق عبارة المناطق الآمنة، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي قسم قطاع غزة لعدد من المراحل بداية من العمليات العسكرية في الشمال ومن ثم مناطق الوسط وصولًا إلى جنوب القطاع.

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محمد قشقوش: نتنياهو سيعتبر أن ما حدث من تحرير 4 محتجزين انتصار

قالت وسائل إعلام أمريكية إن مسؤولين أمريكيين يستقيلون احتجاجا على سياسة إدارة بايدن بشأن قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

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استقالة مسؤولين أمريكيين احتجاجا على سياسة بايدن بشأن غزة