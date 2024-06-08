أسامة كمال: حرب غزة ليست عادية وجريمة مكتملة الأركان والمجرم معروف

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن إسرائيل أصبحت تعتاد ارتكاب الجرائم في قطاع غزة بنفس أسلوب المجازر القديمة، موضحًا أنه لا يجب أن نعتاد على التقارير والبيانات التي تأتي من الحرب والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منوهًا بأنه لا يجب أن نعتبر ما يحدث في قطاع غزة أمر طبيعي وعادي، في ظل تصريحات الأمم المتحدة بأنه لم يكن هناك مستشفى تعمل في القطاع أو مسيرة تستهدف العشرات في رفح هو ليس أمر طبيعي.

حرب غزة

وتابع "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، : "الوضع في قطاع غزة من استمرار العنف الإسرائيلي أصبح أمر متكرر.. ولم أعد أعلم عن أي مجزرة يتحدثون الآن؟ وأي جولة تفاوض مقصودة؟"، مشيرًا إلى أن البعض يريد أن يصدر صورة أن ما يحدث في غزة أمر عادي وطبيعي، مشددًا على أنه سيظل يكرر بأن ما يحدث في قطاع غزة هي "حرب غير عادية".

ونوه بأن استشهاد أكثر من 15 ألف طفل في قطاع غزة أمر ليس طبيعي أو عادي، مشددًا على أن حرب غزة فجرت أسئلة عادية ولكن إجاباتها ليست عادية عن من المسئول عن هذه الحرب؟، ومن سيحاكمه؟، موضحًا أن حرب غزة ليست عادية ولكنها جريمة مكتملة الأركان والمجرم معروف للعالم أجمع وقفص الاتهام كبير جدًا يقف فيه كل من يدعم ويساند الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حرب غزة ليست عادية ووضعت القانون الدولي والمنظمات الدولية والنظام العالمي والمنظمات الأممية في اختبار شديد والنتيجة لم ينجح أحد ولم ينجو أحد ولم يدفع الضريبة إلا الأبرياء.

وأشار إلى أن فتح جبهة جديدة لإسرائيل في الشمال والحرب ضد حزب الله سيكون هناك حرب من نوع أخر وسيتسبب في كوارث اقتصادية إسرائيلي، حيث إن حزب الله اليوم ضرب صواريخ من نوع جديد على إسرائيل.