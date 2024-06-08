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السبت 08 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى (فيديو)

عيد الأضحى
عيد الأضحى

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى، محذرا من ارتفاع تدريجي في الحرارة من الثلاثاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع خيري"، المذاع على قناة "المحور"، السبت، أنه من المتوقع أن أيام عيد الأضحى المبارك ستشهد ارتفاعا أيضا على الأقل في الأيام الأولى طبقا للتوقعات والمؤشرات الأولية. 

تخفيف الحرارة برش السحب بماء البحر

وأوضح أن تجربة رش السحب بماء البحر مقترح وحل من الحلول للتخفيف من حد ارتفاع درجة الحرارة. 

 وأكد أنها قيد التجربة حتى الآن، مضيفا أن السحب عبارة عن جزيئات تحجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي تقلل من من كمية الإشعاع الشمسي.

وأشار إلى أن الهدف منها تبييض السحب، فكلما كانت هذه السحب أكثر كثافة وبياضا كلما عكست كمية أكبر من أشعة الشمس.

وتابع أنه من ضمن التجارب اقتراح بعض الباحثين طلاء الجبال العالية في العالم باللون الأبيض لتحجب جزء كبير من أشعة الشمس، موضحا أن نتائج هذا التجارب غير مؤكدة وأضرارها غير معلنة.

وأشار إلى أنه وفقًا للبحوث الفلكية فإن موعد فصل الصيف سيكون 20 يونيو المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر أي ما يقرب من 93 يومًا و15 ساعة و53 دقيقة، على أن تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالًا في السماء، وتكون عمودية على مدار السرطان، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيًا في نصف الكرة الشمالي.

وأكد أن فصل الصيف سيكون أطول نهارًا وأقصر ليلًا هذا العام، علمًا بأن هذا اليوم أيضًا هو ذروة فصل الشتاء فلكيًا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.

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