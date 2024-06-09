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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير التعليم الفلسطيني يكشف جرائم الاحتلال بحق المدارس والجامعات (فيديو)

حرب غزة
حرب غزة

كشف الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي بفلسطين، جرائم الاحتلال ضد العملية التعليمية في غزة، واستهدافهم للمدارس والجامعات.

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وقال خلال مداخلة مع برنامج “عن قرب”، الذي يعرض على قناة “القاهرة الإخبارية”، إن الحقيبة المدرسية في القدس أصبحت مستدفة بشكل كامل. 

وتابع: “كأن جيش الاحتلال لا يريد لأبنائنا وبناتنا ولا معلمينا أن يدرسوا المنهج الفلسطيني، ولا أن يلتحقوا بالمدارس داخل مدينة القدس"، موضحا: “أننا نُصر على سير العملية التعليمية ودراسة المنهج الفلسطيني داخل كل الأراضي الفلسطينية، لأنه حق مشروع لنا ولأبنائنا”.

تدمير 75% من الجامعات الفلسطينية 

وأكد تدمير 75% من الجامعات الفلسطينية ومقتل أكثر من 100 شخصية علمية بارزة على مستوى العالم، وأكثر من 85% من المدارس أصبحت خارج الخدمة وما تبقى منها أصبحت مراكز للإيواء.

وذكر أن 633 طالبَا في المدارس حرموا من العملية التعليمية، و88 ألف طالب في الجامعات الفلسطينية أصبحوا الآن ممنوعين من الدخول لجامعاتهم بسبب الحرب على غزة.

وأوضح: “أننا مستمرون بالعملية الأكاديمية رغم كل التحديات التي نواجهها”، مضيفًا أن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدمير المدارس والجامعات في قطاع غزة والضفة الغربية أصبح منهج إسرائيلي منذ سنوات.

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