أحمد موسى يكشف خطأ لحماس تسبب بتحرير أسرى الاحتلال (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدينة النصيرات بوسط غزة، مضيفا أن عدد ضحاياها تجاوز الـ200 شخص، رغم إخبارهم للغزويين بأن هذا المكان آمن.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن جيش الاحتلال ارتكب المجزرة ودخل من البر والجو والبحر واستهدف المدنيين والمنازل وسوق، وتم محاصرة النصيرات بالدبابات.

وأوضح: "الناس مش عارفة تروح فين كل ما يروحوا مكان بيستهدفوهم"، مؤكدا أن جيش الاحتلال حرر 4 من المحتجزين من بينهم فتاة.

الرصيف الأمريكي قاعدة عسكرية

وأكد: "أنا قولت إن الرصيف اللي بتعملوا أمريكا اللي على شواطئ غزة ده مش للمساعدات ده هيبقى قاعدة عسكرية، ووقتها اتهاجمت وقالوا لا ده هيوصلوا مساعدات، وعرفت النهاردة إن الرصيف ده قاعدة أمريكية عسكرية وأمريكا عاملاه مخصوص عشان كده".

وتابع: "الطيارات الإسرائيلية نزلت على الرصيف اللي بيبعد 3 أو 4 كيلو عن منطقة النصيرات اللي تم استهدافها النهاردة، وكل اللي قالته أمريكا على إنه رصيف مساعدات أكاذيب وبيوهموا الناس وضحكوا على العالم".

وأكمل: "دي تاني مرة تشترك فيها أمريكا مع إسرائيل في عملية، وإسرائيل بتنفي لكن في مواقع أمريكية إن فيه قوة أمريكية خاصة شاركت في تحرير 4 رهائن كانوا مع حماس وركبوهم الطيارة من على الرصيف".

وأوضح أن حماس ارتكبت خطأ كبيرا بأن الفتاة التي كانت من ضمن المحتجزين لدى حماس كانت كلمة السر، مؤكدا أن حماس سجلت لها فيديو أو رسالة صوتية منذ أيام وعرضوه، وهي تستغيث بنتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "إن من تحليلي الشخصي إنه تم رصد موقع المحتجزين من خلال الفيديو".